Ariel Winter will ihre Millionen-Villa wieder loswerden

Ariel Winter (28) möchte sich schon wieder von ihrem Zuhause in Tennessee trennen. Die Serien-Darstellerin plant, ihre Villa in College Grove nahe Nashville schon bald wieder zu verkaufen. Wie Page Six berichtet, soll das Anwesen des Modern Family-Stars demnächst für 2,65 Millionen Dollar [ca. 2,38 Millionen Euro] auf den Markt kommen. Aus Immobilienunterlagen geht hervor, dass der Verkauf bereits vorbereitet wird. Lange hat Ariel allerdings nicht in dem Haus gewohnt: Sie kaufte die Immobilie erst 2022 und hatte damals 2.999.900 Dollar dafür bezahlt. Der aktuelle Angebotspreis liegt damit knapp 350.000 Dollar [ca. 314.000 Euro] unter dem Betrag, den die Schauspielerin vor rund vier Jahren gezahlt hatte. Warum sie die Villa nun wieder abgeben möchte, ist bislang aber nicht bekannt.

Wer sich für das Haus interessiert, bekommt einiges geboten. Das zweistöckige Anwesen steht auf einem Grundstück von etwa 0,17 Hektar. Es verfügt über vier Schlafzimmer, vier Badezimmer sowie ein zusätzliches WC und eine Garage mit Platz für drei Autos. Herzstück ist die Küche mit Arbeitsflächen aus Quarz. Ergänzt wird die Villa zudem durch eine Butlerküche, eine Kaffeebar und eine begehbare Speisekammer. Die Hartholzböden im Haus wurden neu aufgearbeitet. Außerdem gibt es eine Bar, einen Kamin und eine überdachte Veranda. Ein gesichertes Tor sorgt zusätzlich für Privatsphäre. Das Haus befindet sich in einer bewachten Luxuswohnanlage, in der die Bewohner einen Golfplatz, Pools und ein Spa nutzen können. Auch Fitnessangebote, Restaurants, Tennis- und Pickleballplätze sowie Wege und Reitsportangebote stehen ihnen zur Verfügung.

Zuletzt war Ariel zwischen Nashville und Los Angeles hin- und hergependelt. In Los Angeles lebt sie bei Nolan Gould (28), ihrem Kollegen aus "Modern Family", der in der Serie ihren Bruder spielt. Ihr Verhältnis zur Westküstenmetropole ist allerdings zwiegespalten. "Ich würde es vorziehen, nicht in L.A. zu leben. Ich liebe L.A. nicht wirklich, aber all meine Leute sind dort, und ich denke, genau das macht es so schwer, wegzugehen", gestand sie gegenüber Page Six. Für den Umzug nach Tennessee hatte sie klare Gründe: "Ich bin in L.A. aufgewachsen und wollte einfach wirklich eine Abwechslung. L.A. ist hektisch, und ich hatte gehofft, einfach ein wenig wegzukommen und zu sehen, was diese Veränderung mit mir macht. Ich wollte Jahreszeiten und Schnee!" Doch auch die Fotografen spielten eine Rolle: "Ich wollte auch den Paparazzi entkommen und einfach ein normales Leben führen – und genau das hat es mir ermöglicht!"

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Getty Images Ariel Winter, US-Schauspielerin

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Getty Images Ariel Winter im Oktober 2024

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Getty Images Ariel Winter und Nolan Gould im Mai 2019