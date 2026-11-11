"Bares für Rares": Alte Bronzefigur sprengt die Schätzung

Eine mehr als 100 Jahre alte Bronzefigur hat bei Bares für Rares für eine große Überraschung gesorgt. In der Trödelshow nahm Expertin Dr. Friederike Werner das "Henriette" genannte Stück zunächst genau unter die Lupe. Die massive Bronze steht auf einem quadratischen Sockel aus schwarzem Stein und wird dem Bildhauer Ferdinand Frick zugeschrieben. Der Künstler lebte von 1878 bis 1939 und arbeitete unter anderem in Stockholm, Paris und Berlin. Die Expertin hielt das Motiv für ein privates Porträt und verwies dabei auf individuelle Details. Dazu zählen das Gesicht, die Zopffrisur und eine Halskette, welche die Porträtierte gerade zurechtrückt. Zustand und Patinierung bewertete Friederike als außergewöhnlich gut. Laut ihrer Expertise erzielen Ferdinands Werke trotz dieser Qualität normalerweise keine besonders hohen Zuschläge. Sie taxierte das Stück auf 600 bis 700 Euro. Das kam den Verkäuferinnen Margarete und Birgit aus dem Westerwald gelegen: Sie wären sogar schon mit 500 Euro zufrieden gewesen.

Im Händlerraum in Pulheim entwickelte sich jedoch schnell ein heftiger Bieterwettstreit. Nach einem Einstieg bei 400 Euro kletterten die Gebote zunächst auf 600 und 800 Euro. Kurz darauf wurde auch die Marke von 1.000 Euro geknackt. Schließlich bot Händlerin Susanne Steiger (44) stolze 1.300 Euro und erhielt dafür den Zuschlag. Damit brachte die besondere Figur fast das Doppelte der oberen Expertenschätzung ein. Auch die ursprüngliche Wunschsumme wurde am Ende um ganze 800 Euro übertroffen.

Zuvor hatte auch schon ein Schalenteller bei "Bares für Rares" für Furore gesorgt. Georg aus Kronach hatte das Stück gemeinsam mit seiner Tochter Yvonne mitgebracht und sich dafür 300 Euro erhofft. Doch der Teller "Spiralental" von Friedensreich Hundertwasser versprach mehr: Experte Colmar Schulte-Goltz (53) schätzte seinen Wert trotz sichtbarer Gebrauchsspuren auf 450 bis 600 Euro. Im Händlerraum lieferten sich vor allem Liza Kielon und Christian Vechtel einen Bieterwettstreit. Als die erhofften 300 Euro erreicht waren, erklärte Georg: "Da ist noch Luft nach oben." Tatsächlich sicherte sich Liza den Teller schließlich für 520 Euro – und damit für 220 Euro mehr als ursprünglich gewünscht.

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ZDF/Frank Beer Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Horst Lichter, Fabian Kahl, Christian Vechtel

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Instagram / liza.kielon Liza Kielon und Kollegen, Bares für Rares

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