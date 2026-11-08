Wunschpreis: "Bares für Rares"-Verkäuferin entgeht Deal

Gaby Sengstock aus Leverkusen hat bei Bares für Rares für eine überraschende Wendung gesorgt. In der Trödelshow brachte die Kandidatin ein altes Endoskop mit, das sich sogar noch in einem voll funktionsfähigen Zustand befand. Das medizinische Gerät kam früher in der Humanmedizin zum Einsatz. Experte Sven Deutschmanek (50) untersuchte den Gegenstand genauer und bezifferte seinen Wert auf 100 bis 120 Euro. Damit traf er die Vorstellung der Verkäuferin ziemlich genau, denn Gaby hatte auf einen Betrag zwischen 100 und 150 Euro gehofft. Im Händlerraum schien zunächst alles nach Plan zu laufen: Walter Lehnertz (59) bot ihr tatsächlich die gewünschten 100 Euro. Doch statt einzuschlagen, machte Gaby einen Rückzieher. Sie lehnte das Angebot ab und packte das Endoskop wieder ein. Ihre Begründung für die Kehrtwende: Sie wolle das Gerät lieber einem Museum schenken, anstatt es an einen der Händler zu verkaufen.

Gaby war auf ungewöhnliche Weise in den Besitz des besonderen Erinnerungsstücks gekommen. Das antike Gerät hatte sie einst in der Praxis ihrer Ärztin entdeckt, wo es als Dekorationsobjekt diente. Als sich die Medizinerin schließlich in den Ruhestand verabschiedete, schenkte sie ihrer Patientin kurzerhand das Endoskop. Für den Erlös hatte die Leverkusenerin eigentlich schon feste Pläne: Sie wollte ihren Freund und ihre Nachbarin zum Essen einladen. Nach ihrer Absage im Händlerraum fällt dieses Vorhaben nun erst einmal ins Wasser. Dabei hatte der Sachverständige dem Stück durchaus noch einen praktischen Nutzen bescheinigt. Da das Endoskop gut erhalten ist und noch funktioniert, könnte es weiterhin zum Einsatz kommen. Laut Sven werden solche Geräte heutzutage unter anderem bei Reparaturen an Fahrzeugen verwendet. Dort helfen sie dabei, Stellen zu begutachten, an die man sonst nur schwer herankommt.

Mit ihrem Rückzieher war Gaby bei "Bares für Rares" nicht allein. Auch Verkäuferin Sandra hatte einen geerbten Diamantring lieber wieder mitgenommen. Dabei hatte die Expertise zunächst eine riesige Überraschung gebracht: Statt der erhofften 2.500 Euro hatte Dr. Heide Rezepa-Zabel (61) den rund 100 Jahre alten Ring auf 32.000 bis 34.000 Euro geschätzt. Sein Herzstück war ein seltener gelber Diamant mit 2,6 Karat. Im Händlerraum hatte Susanne Steiger allerdings Zweifel daran angemeldet, ob die auffällige Farbe echt war. Ihr Höchstgebot von 18.000 Euro hatte Sandra deshalb ausgeschlagen. "Unter 20.000 würde ich ihn nicht weggeben", hatte sie klargestellt.

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ZDF/Frank Beer Experten Patrick Lessmann, Bianca Berding, Moderator Horst Lichter, Experten Heide Rezepa-Zabel und Detlev Kümmel bei "Bares für Rares"

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Instagram / sven.deutschmanek.official Sven Deutschmanek, 2022

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