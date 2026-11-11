Für ihren Ex log Laura Peuker sogar bei der Polizei

Laura Peuker (26) packt in der Realityshow The Power über eine schwierige Beziehung aus ihrer Vergangenheit aus. Im Gespräch mit Mitkandidat Lucas Cordalis (59) erzählt sie, dass sie ihren damaligen Freund sogar bei der Polizei gedeckt habe. "Ich habe auch schon Falschaussagen bei der Polizei für den gemacht und so", berichtet der Realitystar. Ihr ehemaliger Partner sei teilweise kriminell gewesen und habe sie in entsprechende Angelegenheiten hineingezogen. Laura beschreibt sich selbst damals als sehr schüchtern und introvertiert. Sie habe sich vieles gefallen lassen und die problematischen Seiten der Beziehung zunächst nicht erkannt. Ihren Schilderungen zufolge ließ sie sich stark von ihrem damaligen Freund beeinflussen.

Auch Lauras Familie soll die Beziehung mit großer Sorge betrachtet haben. Ihre Angehörigen hätten den damaligen Freund deutlich abgelehnt und ihr gegenüber keinen Hehl daraus gemacht, dass sie ihn nicht mochten. Vor allem ihre Mutter habe in dieser Zeit oft geweint. Insgesamt blickt Laura auf fünf schwierige Jahre mit zwei problematischen Partnern zurück. Zunächst sei sie mit einem Narzissten liiert gewesen, anschließend mit einem Fremdgänger. In beiden Beziehungen habe sie sich angepasst und immer nur "Ja und Amen" gesagt. "Alles, was in meiner Vergangenheit mir passiert ist, ist nicht normal", macht sie bei "The Power" deutlich. Die Erfahrungen hätten sie zwar zu der starken Frau gemacht, die sie heute ist, allerdings auch ihre Spuren hinterlassen. Mittlerweile sei sie kühl und misstrauisch geworden. Darin sehe sie eine Schutzreaktion auf das Erlebte. Anderen Frauen möchte Laura deshalb zwei wichtige Ratschläge mitgeben: "Hört auf euer Bauchgefühl." Zudem betont sie in der Realityshow: "Die einzige Person, die dich retten kann, bist du selbst."

Es ist nicht das erste Mal, dass Laura in der "The Power"-Villa über ihre Vergangenheit spricht. Bereits zuvor hatte sie sich Joey Heindle (33) anvertraut und von einer belastenden Erfahrung mit einem früheren Partner erzählt. Dieser soll ihr nach eigener Aussage mehrfach heimlich Abführmittel ins Essen gemischt haben. Dahinter habe seine Vorstellung gesteckt, dass sie schlank und sportlich bleiben müsse. Ob es sich dabei um denselben Partner handelt, für den Laura Falschaussagen bei der Polizei machte, verriet sie nicht.

Anzeige Anzeige

Instagram / laura__pkr Laura Peuker, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / laura__pkr Laura Peuker, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige