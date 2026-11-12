Abschied: Erster Teaser zum "Emily in Paris"-Finale ist da

Der erste Trailer zur sechsten und zugleich finalen Staffel von Emily in Paris ist da – und läutet mit zahlreichen Rückblicken den Abschied von Emily Cooper ein. Die Vorschau, die auf YouTube veröffentlicht wurde, setzt ganz auf Nostalgie und stimmt auf den Abschied von Emily Cooper ein. Die Vorschau beginnt dort, wo alles angefangen hat: bei der Ankunft der jungen Amerikanerin in der französischen Hauptstadt. Damals hatte ihr Job sie von Chicago nach Paris geführt. Schon bald teilte sie ihre Eindrücke von der Stadt mit ihren Followern in den sozialen Medien. Neben Stationen ihrer Karriere erinnert der Teaser auch an ihre Romanzen mit Gabriel, Alfie und Marcello. Danach wechselt der Schauplatz nach Griechenland. Dort trifft Emily überraschend wieder auf Gabriel, der nach seiner Arbeit auf einer Jacht auf der griechischen Insel gestrandet ist. Im Finale muss sie sich schließlich entscheiden – zwischen ihrer Karriere, ihrem Herzen und ihrem Leben in Paris.

Die Rückschau erinnert unter anderem an den Moment, in dem Emily die Verbindung zwischen Gabriel und Camille erkannte. Auch die Heißluftballonwerbung mit Alfie, Emilys Ponyfrisur, die Fahrt auf der Vespa mit Marcello und der Maskenball in Schwarz-Weiß tauchen wieder auf. Zudem ist noch einmal Sylvies Rat aus früheren Tagen zu hören: "Verliebe dich" und "Mach Fehler". Dass Gabriel in Griechenland auftaucht, kommt nicht völlig überraschend. Schon am Ende der fünften Staffel hatte er nach seinem Job auf einer Jacht eine Postkarte von dort an Emily geschickt. Im neuen Trailer laufen sich die beiden nun über den Weg, während sie sich Blumen ansehen. Damit steht ihre komplizierte Liebesgeschichte kurz vor der großen Entscheidung wieder im Mittelpunkt. Doch auch abseits der Liebe wird es turbulent: Die offizielle Vorschau verspricht außerdem berufliche Konflikte und veränderte Beziehungen. All das zwingt Emily offenbar dazu, ihre bisherigen Pläne zu hinterfragen und neu darüber nachzudenken, wo sie künftig leben möchte.

Während Emily ihrer früheren großen Liebe wiederbegegnet, scheint sich auch bei ihrer besten Freundin Mindy Chen ein neues Gefühlschaos anzubahnen. In Griechenland beobachtet Mindy, wie Alfie sich vor einem Sprung in den Pool dehnt. Direkt hinter ihr steht allerdings ihr Verlobter Nico. Damit knüpft der Trailer an den Cliffhanger rund um das Liebesdreieck aus der fünften Staffel an. Mindy ist seit Emilys ersten Tagen in Paris mit ihr befreundet. Sie begleitete die Amerikanerin durch ihre wechselnden Romanzen und persönlichen Umbrüche. Für die Abschiedsstaffel kehren zahlreiche bekannte Gesichter zurück. Neben Lily Collins (37) als Emily sind Lucas Bravo (38) als Gabriel und Ashley Park (35) als Mindy wieder dabei. Auch Lucien Laviscount (34) als Alfie, Paul Forman (32) als Nico, Camille Razat (32) als Camille und Philippine Leroy-Beaulieu (63) als Sylvie gehören zum Cast der letzten Staffel der beliebten Netflix-Serie.

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Netflix Lily Collins als Emily Cooper in der fünften Staffel von "Emily in Paris"

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Giulia Parmigiani / Netflix © 2026 Lily Collins als Emily, Lucas Bravo als Gabriel in "Emily in Paris" Staffel 6

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