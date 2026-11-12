Promihof-Ausmisten: Wird Redos Verhalten ihm zum Verhängnis?

René "Redo" Dost (58) und Meike Buschening-Kaffenberger bekommen beim ersten Ausmisten auf dem Promihof die meisten Stimmen. Vier Zweierteams stimmten gegen das Duo, drei gegen Thomas "VfL Jesus" Dragunski und Andrew Weiss. Ausschlaggebend war für mehrere Mitbewohner vor allem Redos Verhalten im gemeinsamen Alltag. Besonders Matthias Mangiapane (43) störte sich an der Hygiene des Gastronomen. Für Meike hat das Votum trotzdem Folgen: Sie und Redo müssen untereinander entscheiden, wer von ihnen den Hof verlässt. Wie die Entscheidung ausfällt, zeigt die Folge noch nicht.

Vor dem Ausmisten traten die Zweierteams in der Safetychallenge "Mit dem Hof durch die Wand" gegeneinander an. Matthias und Patrick Mast waren am schnellsten und sicherten sich damit zwei Safetytickets. Vanessa Brahimi und Julia Römmelt (32) setzten bei der Aufgabe aus, weil sie ihre Tickets bereits gekauft hatten. Bei der Abstimmung votierten Matthias und Patrick, Fabian Hesdahl und Zoe Müllner, Julia und Vanessa sowie VfL Jesus und Andrew gegen Redo und Meike. Für den Auszug von VfL Jesus und Andrew stimmten Redo und Meike, Marc-Robin Wenz und Jasmin Sainabou Jaegers (28) sowie Suki Tegan und Kevin Njie (30).

Wie sehr Matthias das Zusammenleben mit Redo störte, hatte er bereits im Podcast "Blitzlichtgewitter" erzählt. Dort warf er ihm vor, die Toilette vollgepinkelt und sich in der Küche die Zähne geputzt zu haben. Außerdem soll sich Redo über dem Geschirr rasiert haben, das zum Abwasch bereitstand. "Also, sorry, das ist ein No-Go, es geht nicht", sagte Matthias im Podcast. Die Kritik richtete sich gegen Redo, doch durch die Abstimmung steht auch Meikes Platz auf dem Hof auf dem Spiel. "Der Promihof" – neue Folgen donnerstags ab 22:15 Uhr bei RTL ZWEI und bereits sieben Tage vorab auf RTL+.

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RTLZWEI René Dost rasiert sich bei "Der Promihof" 2026

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RTLZWEI Die "Promihof"-Teilnehmer Vanessa Brahmini, Kevin Njie, Suki Teigan, Matthias Mangiapane, Julia Römmelt, Andrew Weiß, René Redo, Thomas Dragunski

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