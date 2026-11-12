Aspyn Ovard enthüllt unheilbare Krebsdiagnose ihrer Tochter

Aspyn Ovard und ihre Familie machen eine schwere Zeit durch. Wie sie in der neuen Hulu-Show "The Secret Lives of Mormon Wives: Orange County" öffentlich macht, ist eine ihrer Töchter unheilbar an Krebs erkrankt. Die Show feiert heute ihre Premiere. Mit ihrem Ex-Mann Parker Ferris hat Aspyn drei Mädchen: Cove, Lola und Elle. Welches der Kinder erkrankt ist, bleibt allerdings offen. Die Krankheit traf die Familie völlig unerwartet. "Alles passierte so, einfach aus dem Nichts. An einem Tag ging es ihr gut, und am nächsten nicht mehr", schilderte die Content Creatorin in der Sendung und fügte hinzu: "Sie könnte in einem Monat nicht mehr da sein, wir wissen es nicht. Ich lebe seit über drei Jahren so, einfach ohne irgendeine Gewissheit."

Aspyn schildert ihre Gefühlslage, als sie im Krankenhaus mit der Diagnose konfrontiert wurde. "Man denkt im Krankenhaus: 'Es muss alles gut sein.' Man kann sich nicht vorstellen, dass sie einem tatsächlich sagen werden, dass das eigene Baby Krebs hat und dass er unheilbar ist", erinnerte sie sich. Auch ihr Ex-Mann ist fassungslos und leidet sehr unter der Situation. Obwohl Aspyn und Parker nicht länger zusammen sind und die Trennung nicht einfach war, halten die beiden nun zusammen. Aspyn will nun finanziell vorsorgen, damit keiner von ihnen arbeiten muss, wenn das Kind stirbt, wie sie in der Show erzählt. "Wenn alles den Bach runtergeht und es wirklich schwer wird, möchte ich nicht, dass du irgendetwas tun musst", sagte sie zu Parker während einer von der Show begleiteten Therapiesitzung.

Aspyn und Parker verbinden viele gemeinsame Jahre: Schon in der Highschool wurden die beiden ein Paar. Im Oktober 2015 gaben sie sich das Jawort. Damals war Aspyn 19 und Parker 20 Jahre alt. Nach fast neun Ehejahren reichte die Influencerin am 1. April 2024 die Scheidung ein. Ausgerechnet an diesem Tag verkündete sie auch die Geburt ihrer dritten Tochter. Die Beziehung sei rückblickend sehr "toxisch und schwierig" gewesen. Laut Aspyn war die Ehe schon vor der Krebsdiagnose am Ende. "Meine Ehe war bei Weitem nicht in einem Zustand, in dem sie so etwas hätte überstehen können. Wir hätten es schon vorher nicht geschafft", stellte sie in der Sendung klar.

Anzeige Anzeige

Getty Images Aspyn Ovard, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / aspynovard Aspyn Ovard und ihre jüngste Tochter im August 2024

Anzeige Anzeige