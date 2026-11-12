Chris Wackert reflektiert Ehe-Aus mit Steffi selbstkritisch

Chris Wackert (37) blickt erstaunlich offen auf das Ende seiner Ehe mit Stephanie Brungs (37) zurück. Im Interview mit dem Magazin Stern sprach der Moderator nun erstmals ausführlich über die Trennung und übte dabei auch deutliche Kritik an seiner eigenen Person. Vor allem im Umgang mit der Erkrankung seiner damaligen Frau habe er Fehler gemacht, räumt er ein: "Was ich bei allem Respekt für meine Ex-Frau sagen kann, ist, dass ich gegenüber ihrer Krankheit, der Depression, sehr arrogant gewesen bin." Er sei fest davon überzeugt gewesen, Steffi als gesunder Partner selbst helfen zu können. Dass auch er dafür Unterstützung gebraucht hätte, sei ihm erst viel später klar geworden. Als das Gespräch auf diese Erkenntnis kam, zeigte sich Chris emotional und musste kurz innehalten. "Ich habe erst spät erkannt, dass ich mir damals selbst viel früher Hilfe hätte holen sollen", lautet sein Fazit.

Irgendwann habe sich der TV-Star zwar tatsächlich Unterstützung gesucht, inzwischen zweifle er jedoch daran, ob dieser Schritt nicht doch zu spät gekommen sei. Steffi hatte bereits früher öffentlich über ihre Depression gesprochen. Welche Belastung eine psychische Erkrankung allerdings auch für eine Partnerschaft bedeuten kann, habe Chris damals nicht verstanden. Stattdessen habe er nach außen stets den Eindruck vermittelt, alles im Griff zu haben – obwohl das in Wirklichkeit nicht der Fall gewesen sei. In dieser Zeit hätten sich Verhaltensmuster entwickelt, die später zur Trennung beigetragen hätten, schätzt der Moderator. Gleichzeitig betont er: "Ich möchte unsere gemeinsame Geschichte nicht auf eine Erkrankung reduzieren." Aus dem Scheitern seiner Ehe habe er vor allem eine wichtige Erkenntnis mitgenommen: Heute achte er deutlich stärker auf seine eigenen Bedürfnisse und Grenzen. "Ich habe lange geglaubt, immer der Starke sein zu müssen", erklärte Chris dem Magazin.

Für Steffi empfindet Chris nach eigenen Worten trotz des Ehe-Aus weiterhin große Wertschätzung. Insgesamt hätten die beiden die Trennung im Guten bewältigt, betont er. Auch die Moderatorin hatte sich einige Monate nach dem Liebes-Aus zu Wort gemeldet und über das Ende ihrer siebenjährigen Ehe gesprochen. Dabei machte sie deutlich, dass Liebe allein nicht ausgereicht habe, um die Beziehung zu retten. Zudem deutete Steffi an, sich während der Ehe über längere Zeit weniger wohlgefühlt zu haben, als ihr selbst damals bewusst gewesen sei. Mittlerweile gehe es ihr jedoch wieder sehr gut, versicherte sie. Einfach sei die Trennung für sie trotzdem nicht gewesen: Die Moderatorin verschwieg nicht, wie schmerzhaft das Ende ihrer Ehe für sie war.

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Getty Images Steffi Brungs und Chris Wackert, Moderatoren

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Getty Images Christian Wackert, Moderator

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