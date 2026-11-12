Iris Katzenberger über den Altersunterschied zu neuem Freund

Für Iris Katzenberger (59) spielt der Altersunterschied zu ihrem neuen Freund Kevin keine Rolle. Das verriet der Realitystar in einer Fragerunde auf Instagram, nachdem ein Fan wissen wollte, ob sich der Unterschied im Alltag bemerkbar mache. "In keinerlei Hinsicht. Wir denken immer gleich und teilen den gleichen Humor ... wir lachen oft gemeinsam Tränen ... das ist schon filmreif!", schrieb Iris. Was sie an Kevin besonders schätzt, ist die Vertrautheit zwischen ihnen. Schon beim näheren Kennenlernen habe sie das Gefühl gehabt, mit ihm auf einer Wellenlänge zu sein.

Zum ersten Mal begegneten sich Iris und Kevin bei einem Boxevent. Damals blieb es bei einem flüchtigen Treffen. Erst rund ein Jahr später schrieben sich die beiden auf Instagram und verabredeten sich. "Wir haben uns nur flüchtig auf einem Boxevent getroffen, aber erst ein Jahr später auf Instagram geschrieben, danach getroffen und es hat sich so vertraut angefühlt, als würden wir uns schon immer kennen ... das war unheimlich schön", erinnerte sich die Dreifachmama in ihrer Story. Wie sie ihren besonderen Draht zu Kevin beschreibt? "Einfach seelenverwandt."

In der Fragerunde sprach Iris auch darüber, wie sie grundsätzlich mit Trennungen umgeht. Wenn es in einer Partnerschaft nicht mehr passe, sei es aus ihrer Sicht besser, getrennte Wege zu gehen, als an der Beziehung festzuhalten. Auf die Zukunft blickt sie zuversichtlich: Sie habe schon viele schöne Momente erleben dürfen und glaube, dass noch weitere folgen werden. Deshalb wolle sie jeden einzelnen Tag genießen.

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Imago Iris Klein bei der Premiere von "Couple Challenge" in Köln, 2026

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Instagram / iris_klein_mama_ Iris Katzenberger und ihr neuer Freund Kevin im November 2026

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