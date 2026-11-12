Christian Wackert verlässt das Sat.1-"Frühstücksfernsehen"

Für Christian Wackert (37) beginnt ein neues Kapitel: Nach zehn Jahren verabschiedet sich der Moderator vom Sat.1-"Frühstücksfernsehen". Im Interview mit dem Stern erklärte er nun, warum für ihn die Zeit gekommen ist, weiterzuziehen. Zuletzt habe er das Gefühl gehabt, beruflich auf der Stelle zu treten und sich nicht mehr weiterzuentwickeln. "Ich habe mich selbst morgens im Fernsehen gesehen und gedacht: 'Du musst noch mal raus, du musst noch mal etwas anderes machen.'" Dem Fernsehen möchte Chris allerdings nicht vollständig den Rücken kehren. Stattdessen arbeitet er bereits an einem neuen Projekt: Im Januar 2027 soll sein eigener Podcast starten. Worum es darin gehen wird und welches Format geplant ist, behielt er bislang für sich.

Wie RTL berichtet, kam Chris 2016 zunächst als Onlineredakteur zum Sat.1-"Frühstücksfernsehen", bevor er 2019 fester Bestandteil des Moderationsteams vor der Kamera wurde. Mit den Jahren habe sich jedoch zunehmend Routine eingeschlichen. Wie sehr sich seine Begeisterung verändert hatte, schilderte er im Gespräch mit dem Stern offen: "Ich wurde ein bisschen taub." Besonders im Vergleich mit seinen langjährigen Kollegen Marlene Lufen (55) und Matthias Killing (47) sei ihm bewusst geworden, dass seine eigene Leidenschaft für den Job nachgelassen hatte. Im Guten auseinanderzugehen, sei für beide Seiten dennoch selbstverständlich gewesen: Chris betont, dass er und der Sender sich "in allerbester Freundschaft" trennen. Eine Rückkehr zum "Frühstücksfernsehen" zu einem späteren Zeitpunkt kann er sich deshalb durchaus vorstellen.

Auch abseits des Studios stand Chris in diesem Jahr vor Veränderungen. Im Mai 2026 ging seine Beziehung mit RTL-Moderatorin Stephanie Brungs (37) nach zwölf gemeinsamen Jahren zu Ende. Sein Management hatte die Trennung damals gegenüber der Nachrichtenagentur spot on news bestätigt. Beide Einschnitte führten jetzt dazu, dass Chris sich stärker mit seinen eigenen Bedürfnissen beschäftigte und genauer hinschaute, was er sich für seine Zukunft wünscht. Mit dem Abschied von der Morgensendung macht er nun den ersten Schritt in eine neue Richtung.

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Getty Images Christian Wackert, Moderator

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Instagram / fruehstuecksfernsehen Christian Wackert und Marlene Lufen, Moderatoren

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