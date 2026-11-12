Lindsey Vonn zeigt Folgen ihrer neunten OP in neun Monaten

Lindsey Vonn (42) musste sich innerhalb von nur neun Monaten jetzt ihrer neunten Operation unterziehen. Auf Instagram meldete sich die Skilegende mit zwei kurzen Videos bei ihren 3,6 Millionen Followern und gewährte dabei Einblicke in die Folgen des Eingriffs. In einem durchsichtigen Beutel präsentierte sie die zahlreichen Platten und Schrauben, die die Ärzte aus ihrem verletzten Bein entfernt hatten. Doch damit war die umfangreiche Operation noch nicht abgeschlossen: Die Mediziner setzten der Sportlerin zusätzlich ein neues Kreuzband ein. Vor dem Eingriff sei sie ziemlich nervös gewesen, gestand Lindsey. Nur wenige Stunden später konnte sie ihre Fans jedoch beruhigen: Alles sei gut verlaufen. Für die US-Amerikanerin steht nun erneut eine lange Rehabilitationsphase an, die voraussichtlich weitere sechs bis neun Monate in Anspruch nehmen wird.

Bis zur vollständigen Genesung wird Lindsey also viel Geduld aufbringen müssen. Durch die Entfernung der Metallteile sind in den betroffenen Knochen Löcher zurückgeblieben, die in den kommenden Monaten allmählich wieder zuwachsen müssen. Zudem muss sich ihr Knie zunächst an das neue Kreuzband gewöhnen. Begonnen hatte ihre Verletzungsserie Anfang des Jahres beim Weltcup in Crans-Montana. Dort zog sich die Athletin einen Kreuzbandriss zu. Dennoch trat sie bei den Olympischen Winterspielen in Cortina d'Ampezzo an. In der Abfahrt kam es dann zu einem folgenschweren Sturz: Bereits nach wenigen Sekunden verletzte sich Lindsey schwer. Dabei brach sie sich unter anderem den Oberschenkel und das linke Schienbein. Angesichts der jüngsten Operation und der langen Genesungszeit, die noch vor ihr liegt, ist eine Teilnahme an der bevorstehenden Weltcupsaison ausgeschlossen.

Seit ihrem schweren Sturz lässt Lindsey ihre Fans auf Social Media regelmäßig an ihrem Weg zurück teilhaben. Dabei berichtet sie auch von kleinen Fortschritten und gibt Einblicke in ihren Heilungsverlauf. Dass sie überhaupt noch einmal auf die Skipiste zurückkehren könnte, schien vor neun Monaten allerdings mehr als fraglich. Ihr Vater war nach den beiden schweren Verletzungen damals davon ausgegangen, dass seine Tochter ihre Karriere beenden würde. Der US-amerikanische Skiverband scheint jedoch weiterhin mit ihr zu planen. So wurde Lindsey in den offiziellen A-Kader für die kommende Weltcupsaison aufgenommen. Dem steht allerdings die lange medizinische Auszeit entgegen, die die Sportlerin nach ihrer mittlerweile neunten Operation zunächst bewältigen muss.

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Getty Images Lindsey Vonn besucht die LACMA Art+Film Gala 2026 im Los Angeles County Museum of Art

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Instagram / lindseyvonn Die Schrauben aus Lindsey Vonns Bein, November 2026

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