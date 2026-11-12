Er beendete Hofwoche noch vor Start: War BsF-Andi vergeben?

Bauer sucht Frau-Kandidat Andi räumt mit den Spekulationen rund um sein überraschendes Aus in der Kuppelshow auf. Im Interview mit Promiflash wehrt sich der Mutterkuhhalter deutlich gegen die Behauptung, er habe die Hofwoche wegen einer anderen Frau abgebrochen, bevor sie überhaupt richtig losging. In der dritten Folge hatte der Landwirt seine beiden Hofdamen Johanna und Chiara kurz nach ihrer Ankunft auf seinem Hof zu einem Gespräch gebeten. Andi teilte den Kandidatinnen mit, dass er das gegenseitige Kennenlernen nicht weiter vertiefen möchte. Seither wird in den sozialen Medien munter über die möglichen Gründe für seine Entscheidung spekuliert. Nun bezieht Andi eindeutig Stellung und stellt klar: Zum Zeitpunkt seiner Entscheidung war er nicht in einer Beziehung. "Aber ich kann ganz klar sagen: Zu dem Zeitpunkt, als ich diese Entscheidung getroffen habe, gab es definitiv keine andere Person in meinem Leben", betont er im Interview.

Dass über seine Entscheidung getuschelt wird, ist dem Bauern selbst nicht entgangen. "Dass es da das ein oder andere Gerücht gibt, hab ich natürlich auch schon mitbekommen. Da wird ja nicht nur im Netz, sondern überall ein bisschen gemunkelt", erzählt er Promiflash. Von dem, was im Laufe der Sendung noch auf die Zuschauer zukommt, grenzt Andi seine damaligen Beweggründe ausdrücklich ab. "Und von daher kann ich auch ganz klar sagen, dass das, was im weiteren Verlauf der Staffel noch passiert, keinerlei Einfluss auf meine damalige Entscheidung hatte", betont er. Welche konkreten Ereignisse Andi mit dieser Andeutung meint, lässt er allerdings offen. Eines stellt er jedoch klar: Seine Entscheidung wurde davon in keiner Weise beeinflusst.

Für Johanna und Chiara kam das plötzliche Ende völlig unerwartet. Andi hatte die beiden Frauen für seine Hofwoche ausgewählt. Die beiden waren voller Vorfreude angereist. Eigentlich wollten die beiden Kandidatinnen den Mutterkuhhalter näher kennenlernen und einen Einblick in seinen Alltag auf dem Hof gewinnen. Doch bereits beim Wiedersehen auf der Weide kam alles anders als erwartet: Statt gemeinsam in die nächste Kennenlernphase zu starten, machte Andi deutlich, dass für die beiden Frauen an dieser Stelle Schluss ist. "Ich will auf jeden Fall zu 100 Prozent ehrlich mit euch sein. Und deswegen muss ich euch sagen, dass unsere gemeinsame Zeit für beide von euch hier endet", erklärte er. Damit war die Hoffnung von Johanna und Chiara auf eine romantische Woche auf dem Land geplatzt, noch bevor sie richtig begonnen hatte.

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RTL / Stefan Gregorowius Mutterkuhhalter Andi, "Bauer sucht Frau"-Kandidat

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RTL Andi und seine Hofdamen, "Bauer sucht Frau", 2026

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