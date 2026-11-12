Bettina Schliephake-Burchardt überrascht Fans mit Bob

Bettina Schliephake-Burchardt, bekannt als Betty, überrascht ihre Fans wenige Wochen nach dem Finale von "Das große Backen" mit einer deutlichen Typveränderung. Die Jurorin der SAT.1-Show trägt ihre Haare nun als kinnlangen Bob. Auf Instagram präsentiert die Konditormeisterin den neuen Schnitt in einem hellen Blond. Die Haare fallen in lockeren Wellen, sind sanft durchgestuft und auf einer Seite gescheitelt. Dadurch bekommt der Schnitt viel Volumen und wirkt zugleich lässig. Viele Worte verliert Betty über den neuen Look allerdings nicht. Zu dem Foto schreibt sie lediglich: "Wurde mal wieder Zeit." Bei ihren Followern kommt der frische Look dennoch hervorragend an. Kritik an der neuen Frisur ist unter dem Beitrag nicht zu finden. Stattdessen sind sich die Nutzer weitgehend einig, dass der moderne Bob der TV-Jurorin hervorragend steht.

Zahlreiche Fans sind sich einig, dass der neue Haarschnitt perfekt zu der TV-Jurorin passt. Ein Fan bringt seine Begeisterung in den Instagram-Kommentaren besonders herzlich zum Ausdruck: "Wunderschön. Die Frisur steht dir so gut, liebe Betty!" Auch andere Nutzer finden lobende Worte für den neuen Haarschnitt. So wird der Look unter anderem als "sehr fesch" und "Super" bezeichnet. Ein weiterer Follower zieht sogar einen direkten Vergleich mit dem Look, den die Backexpertin bislang getragen hat. "Mega tolle Frisur. Viel besser als das gesteckte Haar", lautet sein Urteil. Vor allem die lockeren Wellen und die kürzere Länge scheinen bei ihrer Community gut anzukommen. Doch nicht nur der Schnitt an sich sorgt für positives Feedback. Ein Bewunderer hebt in der Kommentarspalte außerdem hervor, dass der Bob Betty seiner Meinung nach jünger wirken lasse. Sein begeistertes Urteil lautet: "Top Haarschnitt und macht total jung! Hammer". Auf die zahlreichen Komplimente reagierte die Jurorin in ihrem Beitrag zunächst nicht weiter. Ihre Follower nutzen die Kommentarspalte trotzdem fleißig, um ihre Freude über die Verwandlung zu zeigen.

Betty ist den Zuschauern von "Das große Backen" bereits seit vielen Jahren vertraut. Seit 2015 gehört sie zur Jury der Backshow und bewertet dort gemeinsam mit Christian Hümbs die Kreationen der Hobbybäcker. Dabei nimmt die Konditormeisterin nicht nur Geschmack und Konsistenz unter die Lupe, sondern achtet auch auf die kreative Gestaltung der süßen Kunstwerke. Doch nicht nur in der Hauptshow ist die Konditormeisterin zu sehen. Auch in den Ablegern Das große Promibacken und "Das große Backen - Die Profis" gibt sie als Jurorin ihre fachkundige Einschätzung ab. Ihre Erfahrung sammelte sie jedoch schon lange vor ihrer Fernsehkarriere. Bereits 1993 machte sie sich mit einer eigenen Firma für Tortendekoration selbstständig. Einen besonderen Schwerpunkt legte die Backexpertin dabei auf Hochzeits- und Motivtorten. Dieses Wissen bringt sie heute regelmäßig in die Sendungen ein, wenn sie die Werke der Kandidatinnen und Kandidaten unter die Lupe nimmt.

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Instagram / bettinaschliephakeburchardt Bettina Schliephake-Burchardt, Konditorin

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Instagram / bettinaschliephakeburchardt Bettina Schliephake-Burchardt mit Bob

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