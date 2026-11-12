Mowky wird nach Suizidversuch auf Intensivstation behandelt

Social-Media-Star Mowky wurde nach einem Suizidversuch in eine Klinik gebracht und befindet sich derzeit in medizinischer Betreuung. Das geht aus einer Instagram-Story hervor, die in der Nacht zum Donnerstag auf ihrem Account veröffentlicht wurde. Demnach ereignete sich der Vorfall bereits am Montagabend, woraufhin Sanitäter und Ärzte auf der Intensivstation um ihr Leben kämpften. Ob die Influencerin gesundheitliche Spätfolgen davontragen wird, sei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar. Die Mitteilung wurde mit "Freunde und Familie von Mowky" unterzeichnet, ohne weitere Einzelheiten zu den genauen Umständen zu nennen. Unabhängig bestätigte Informationen zum aktuellen Gesundheitszustand der Social-Media-Bekanntheit liegen bislang nicht vor.

Die Instagram-Story schildert die dramatische Lage mit deutlichen Worten und bringt den Vorfall direkt mit den massiven öffentlichen Anfeindungen gegen Mowky in Zusammenhang. "Systematisches und wirtschaftlich motiviertes Mobbing wie zum Beispiel Merchandising, Memes, Songs und Konzerte geht weit über eine objektive Auseinandersetzung mit Fakten hinaus und hat Konsequenzen im echten Leben", heißt es auf dem Account. Auf verschiedenen Social-Media-Plattformen zeigen sich Fans der cosplaybegeisterten Influencerin unterdessen tief bestürzt und senden zahlreiche Genesungswünsche. Ein Anhänger schreibt etwa: "Ich hoffe wirklich, sie bekommt die Hilfe, die sie braucht."

Erst am Montagabend hatte sich Mowky nach mehreren Monaten des Schweigens eingehend zu den sogenannten "Anni-The-Duck-Files" geäußert. Die Videoreihe von YouTuber Jay Riddle hatte zuvor heftige öffentliche Kritik an der Influencerin nach sich gezogen. In ihrem Statement legte Mowky dar, wie sehr ihr die dauerhafte Kontroverse persönlich wie beruflich zusetze, da sie infolgedessen Freunde, ihre finanzielle Existenzgrundlage und ihren Lebenstraum eingebüßt habe. Darüber hinaus erklärte die Social-Media-Bekanntheit, sowohl körperlich als auch seelisch vollkommen erschöpft zu sein. Die Bekanntmachung von Freunden und Familie folgte nur wenige Tage nach diesen Äußerungen, während ein unabhängig gesicherter Nachweis für einen ursächlichen Zusammenhang zwischen den Anfeindungen und dem Vorfall derzeit aussteht.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / mowkytv Mowky, deutsche Influencerin

Instagram / mowkytv Mowky, Streamerin