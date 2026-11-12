"The Power"-Coup lässt Serkans Mitspieler fassungslos zurück

Serkan Yavuz (33) wird bei The Power zum neuen Powerplayer und sorgt für einen echten Überraschungsmoment – und das mit einer schauspielerischen Glanzleistung. Während er seine geheime Rolle zunächst für sich behält, erspielt sich Lucas Cordalis (59) in einem Spiel eine sogenannte Switch-Karte. Diese könnte ihm später noch nützlich werden: Denn Serkan bestimmt den Sänger anschließend zur Zielperson. Dank seiner Karte hat Lucas nun die Möglichkeit, diese Entscheidung rückgängig zu machen und stattdessen jemand anderen auszuwählen. Allerdings gibt es einen Haken: Sollte er den Powerplayer zur neuen Zielperson machen, wird er selbst eliminiert. Lucas scheint sich seiner Sache jedoch ziemlich sicher zu sein. Gegenüber Joshua Adjei Gyamfi erklärt er: "Nur du oder Marc können Powerplayer sein. Sonst würde ich keinem so einen coolen Move zutrauen."

Schließlich versammelt Lucas die Gruppe, um seine Entscheidung zu verkünden. Zunächst erklärt er: "Also ihr könnt ja mit Sicherheit alle verstehen, dass ich nicht die Zielperson bleiben will." Dann lässt er die Bombe platzen: "Aber ich weiß schon, wer die neue Zielperson sein soll." Seine Wahl fällt auf Serkan. Dieser reagiert sichtlich aufgebracht und verlässt wütend die Runde. "Digga, ich schwör, ich wusste es, Alter. Ich habe keinen Bock mehr, verpisst euch. Lucas, ich schwöre es dir. Das ist so bodenlos. Was habe ich jetzt mit dieser Scheiße zu tun?", schimpft er. Auf Serkans Nachfrage, wie er auf ihn komme, antwortet Lucas lediglich: "Weil du sehr stark bist." Was die anderen nicht ahnen: Serkan, der bei seinem ersten Auftritt in der Villa aus einem Sarg stieg, spielt seine Empörung nur vor. Insgeheim feiert er seinen gelungenen Schachzug und erklärt: "Das ist mein legendärster Moment in der Geschichte meiner Realityzeit. Alles ist perfekt aufgegangen. Ich bin der erste Powerplayer, der vor einer Eliminierung sich gerettet hat. Wenn ich das gut hinkriege schauspielerisch, dann werde ich mich als 'Tatort'-Leiche irgendwann mal bewerben."

Bei der anschließenden Eliminierung hält Serkan seine Show zunächst aufrecht. Er nennt nacheinander Lucas, Cecilia Asoro (30), Narumol (61) und Laura Peuker (26) als Personen, die nicht der Powerplayer sind. Damit bleiben nur noch Joshi und Marc Terenzi (48) übrig. Die beiden können sich nicht erklären, wer von ihnen die geheime Rolle haben soll. Serkan ruft als Nächstes Marc auf. Als Delta bestätigt, dass der Powerplayer noch unter ihnen ist, wendet sich Serkan an Lucas: "Manchmal sollte man vorsichtig sein mit dem, was man sagt oder wen man herausfordert oder wen man androht. Ich merke mir wie gesagt alles, ich höre alles, ich sehe alles, und dass ich Zielperson werden kann, habe ich mir gemerkt, Lucas. Ich habe dankend die Herausforderung angenommen und ich bin geboren für die Scheiße und hier ist euer Powerplayer." Damit ist Lucas' Schicksal besiegelt. Der Sänger nimmt seinen Rauswurf gelassen: "Ich habe keinerlei harte Gefühle, sondern es war einfach mega. Wirklich so ein Spaß." Auch Serkan betont: "Wirklich kein böses Blut. Netter Kerl, war geil, mit ihm zu spielen."

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar

Anzeige Anzeige

Isabella Toennes, Johanna Sustmann / Seven.One Entertainment Group GmbH Lucas Cordalis, "The Power"-Kandidat

Anzeige Anzeige