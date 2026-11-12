Geburtstag von Jamie Foxx' Tochter endet im Gewaltchaos

Jamie Foxx' (58) Tochter Anelise wollte ihren 18. Geburtstag mit einem großen Musikfestival feiern – doch die Feier auf dem kalifornischen Anwesen ihres Vaters endete offenbar in einem Gewaltchaos. Videos, die TMZ vorliegen, zeigen heftige Rangeleien unter den Gästen des SKVLK Fests am 7. November 2026. Darauf ist zu sehen, wie sich mehrere Personen schlagen und sich während der Auseinandersetzungen sogar über den Boden wälzen. Nach Angaben des Ventura County Sheriff's Department besuchten schätzungsweise mindestens 3.000 Menschen die Veranstaltung. Im Laufe des Abends sei es dann zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen gekommen. Die Beamten nahmen daraufhin zwei minderjährige Verdächtige fest. Einer von ihnen geriet ins Visier der Einsatzkräfte, nachdem diese beobachtet hatten, wie er einer anderen Person gegen den Kopf trat.

Am Tag nach der großen Party wandte sich ein Gast mit schweren Vorwürfen an die Behörden. Seinen Angaben zufolge befand er sich nahe der Konzertbühne in einem Moshpit, als er zu Boden gerissen wurde. Anschließend hätten mehrere Personen auf ihn eingeschlagen und auch eingetreten, bis er das Bewusstsein verloren habe. Außerdem seien sein Geld und sein Handy verschwunden. Das Mobiltelefon wurde später gefunden und dem Betroffenen zurückgegeben.

Zudem hatten die Einsatzkräfte eine Meldung erhalten, wonach ein Jugendlicher einen anderen mit einem Messer am Hals verletzt habe. Die Ermittler stellten jedoch fest, dass die oberflächliche Verletzung offenbar während einer körperlichen Auseinandersetzung entstanden war. Einen Messerangriff habe es laut der Polizei nicht gegeben. Das Ventura County Sheriff's Department sucht nun nach weiteren Aufzeichnungen vom Festival. Mithilfe der Videos sollen die einzelnen Vorfälle rekonstruiert und mögliche weitere Beteiligte identifiziert werden.

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Imago Jamie Foxx und Anelise Bishop bei der Premiere von "Back in Action" in Berlin, Januar 2025

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Instagram / iamjamiefoxx Jamie Foxx (r.) und seine Tochter Anelise

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