Wow: Melissa McCarthy zeigt ihre deutliche Gewichtsabnahme

Melissa McCarthy (56) hat für einen echten Hingucker gesorgt. Bei der Premiere der Netflix-Produktion "The Murder of JonBenét Ramsey" legte sie einen Überraschungsauftritt hin und zog sofort alle Aufmerksamkeit auf sich. Dabei zeigte sie eine deutlich schlankere Silhouette. Für den sogenannten FYC-Termin entschied sich die Komikerin für einen dunkelblauen Satinanzug. Der strukturierte Blazer und die weit geschnittene Hose setzten ihre körperliche Veränderung gekonnt in Szene. Darunter kombinierte Melissa einen halbtransparenten Rollkragenpullover mit Glitzereffekt. Ein schmaler Gürtel in Burgunderrot betonte ihre Taille. Eine glänzende pinke Blumenbrosche am Revers sorgte für einen Farbtupfer. Ihre Haare trug die Schauspielerin offen und beim Make-up setzte sie auf dezenten Glam: Smokey LIdschatten, frischer Teint und ein farblich passender Lippenstift.

Schon seit einigen Monaten ist Melissas Gewichtsverlust immer wieder mal Thema – immerhin hat sie über die Jahre etwa 43 Kilogramm abgenommen. Als Melissa im Dezember 2025 zum sechsten Mal die Sendung "Saturday Night Live" moderierte, gab es in den sozialen Medien zahlreiche anerkennende Kommentare. Laut Hello! setzt die Schauspielerin unter anderem auf Piloxing. Das ist eine Kombination aus Pilates und Boxen. Außerdem sollen Cardio- und Krafttraining zu ihrem Programm gehören. Wie sie in Interviews erzählt, sei die Bewegung mittlerweile fester Bestandteil ihrer täglichen Routine, über die sie nicht mehr verhandle.

In der Vergangenheit sprach Melissa offen über ihr wechselhaftes Verhältnis zu ihrem Körper. Während ihrer Zeit bei "Gilmore Girls" machte sie eine ärztlich begleitete Flüssigdiät und verlor damit in vier Monaten rund 32 Kilogramm. Die extreme Methode war für sie jedoch eine Belastung und ließ sie ernüchtert zurück. Erst später fand sie einen Weg, etwas gelassener mit ihrem Körperbild und ihrer Gesundheit umzugehen. Wie sie in der Radioshow "The Breakfast Club" verriet: "Wenn ich Stress abbauen, es einfach langsamer angehen und aufhören kann, ständig irgendeinem Plan folgen zu wollen, funktioniert es tatsächlich besser."

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Getty Images Melissa McCarthy beim Netflix-Event zu "The Murder Of JonBenét Ramsey" in Los Angeles

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Getty Images Melissa McCarthy bei Netflix Fall Edit 2026 zu "The Murder of JonBenet Ramsey" in Los Angeles

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