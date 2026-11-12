Verschoben: Rassismusvorwürfe um "Forsthaus Rampensau"

Viel Wirbel um die neue Staffel von Forsthaus Rampensau Germany! Eigentlich war alles angerichtet: Die Realityshow war fertig produziert, die Werbekampagne lief bereits und als Starttermin war der 6. November 2026 festgelegt. Doch dann nahm Joyn das Format kurzfristig aus dem Programm und verschob die Ausstrahlung auf 2027. Offiziell nannte der Streamingdienst dafür nur "produktionstechnische Gründe". Wie Bild berichtet, sollen allerdings zwei Realitystars die Dreharbeiten im österreichischen Preims in Kärnten vorzeitig verlassen haben. Im Raum stehen demzufolge schwere Vorwürfe rund um eine heftige Auseinandersetzung zwischen zwei Frauenduos. Was genau vorgefallen ist und welche Kandidatinnen daran beteiligt gewesen sein sollen, ist bisher aber nicht öffentlich geklärt oder bestätigt. Die überraschende Programmänderung sorgte im Netz und in den sozialen Medien für zahlreiche Spekulationen über die wahren Hintergründe.

Nach Informationen von Bild soll der Konflikt wohl eskaliert sein. Dabei sei mutmaßlich eine rassistische Beleidigung gefallen: Eine Kandidatin soll als "Affe" bezeichnet worden sein. Unabhängig bestätigt sind diese Angaben bislang nicht. Angeblich mussten daraufhin sowohl die Frau, die die Äußerung gemacht haben soll, als auch ihre Teampartnerin die Show verlassen. Bei Forsthaus Rampensau treten die Teilnehmer als Duos an und gewinnen oder verlieren zusammen. Eine Kandidatin, die anonym bleiben möchte und den Streit nach eigenen Angaben miterlebt hat, sagte dem Blatt: "Das war alles albern. Ich kam mir vor wie im Kindergarten." Joyn weist einen Zusammenhang zwischen der Auseinandersetzung und der Verschiebung aber zurück. "Diese Spekulationen können wir nicht einzeln kommentieren. Der von Bild skizzierte Streit ist nicht Auslöser für die Verschiebung", erklärte der Sender gegenüber der Zeitung. Und weiter: "Was sich in diesem Zusammenhang ereignet hat und wie sich der Konflikt aufgelöst hat, sehen die Zuschauerinnen und Zuschauer 2027 auf Joyn."

Unter den Fans machte zudem noch eine weitere Theorie die Runde: Die Verschiebung könne mit Yasin Mohamed (35) zu tun haben. Der Realitystar war nämlich ausgerechnet am Tag der Bekanntgabe wegen Vergewaltigung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Das Urteil ist jedoch noch nicht rechtskräftig. Yasin selbst gehört zwar nicht zum Cast der neuen Staffel, sein guter Freund Gigi Birofio (27) ist allerdings mit von der Partie. Auch diese Verbindung dementierte Joyn gegenüber Bild ganz ausdrücklich: "Das Urteil und die in erster Instanz verurteilte Person stehen in keinem Zusammenhang mit der Verschiebung." Einen ersten Vorgeschmack auf die Staffel hatte zuvor bereits ein Trailer geliefert, der inzwischen gelöscht wurde. Darin waren wilde Partys und zahlreiche Auseinandersetzungen zwischen den Bewohnern des Forsthauses zu sehen. Wie der Streit tatsächlich verlief und wie er schließlich aufgelöst wurde, soll das Publikum erst bei der Ausstrahlung im kommenden Jahr erfahren.

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Joyn/Nadine Rupp/Markus Hertrich Der Cast von "Forsthaus Rampensau Germany" 2026

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Joyn "Forsthaus Rampensau Germany"

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