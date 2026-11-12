Chemo: Sarah Kuttner will sich "proaktiv" den Kopf rasieren

Sarah Kuttner (47) hat ihre Chemotherapie gegen Brustkrebs begonnen, die rund viereinhalb Monate dauern soll. Aufgrund dessen bereitet sich die Moderatorin und Autorin darauf vor, eine entscheidende Veränderung durchzumachen: Infolge der Behandlung rechnet sie damit, ihre Haare zu verlieren. In ihrem Podcast "Das kleine Fernsehballett" sprach sie nun ganz offen darüber, wie sie plant, mit den Nebenwirkungen umzugehen. Bei ihrer Form der Chemo sei es sehr wahrscheinlich, dass die Haare ab dem zwölften Tag ausfallen, erklärte Sarah. Mit dem bevorstehenden Verlust habe sie sich "aber irgendwie super schnell arrangiert". Ihr Plan steht bereits fest: Sie wolle sich "schon proaktiv die Haare abrasieren", um nicht mitansehen zu müssen, wie ihre Haare in Büscheln ausfallen.

Dieser Schritt fällt Sarah jedoch nicht sehr leicht. "Wenn ich ganz ehrlich bin: Ich bin nicht eine von den Frauen, die das abfeiern können. Ich finde, jemand, der komplett keine Haare hat, im Sinne von noch nicht mal einen Zentimeter, sieht einfach - und so ist es von der Natur her auch gedacht - krank aus, weil das nicht normal aussieht", gestand sie im Podcast. Außerdem weiß sie gar nicht, wie ihr Kopf ohne Haare aussieht, und sie hat große Angst, sich selbst "hässlich" zu finden. Vorgesorgt hat Sarah trotzdem schon: Auf Instagram präsentierte sie ihre neue dunkelbraune Perücke und daneben Kämme, Haarklammern und Scheren. Ihre neuen Haare will sie also anscheinend selbst stylen!

Mitte Oktober hatte Sarah ihre Diagnose öffentlich gemacht. Nach eigenen Angaben sitzt in ihrer rechten Brust ein etwa drei Zentimeter großer Tumor. Anfangs war die Autorin noch davon ausgegangen, dass eine Antihormontherapie und eine Operation genügen würden. Ein sogenannter Onkotest zeigte dann jedoch, dass der Schwellenwert, der für die Entscheidung über eine Chemotherapie ausschlaggebend ist, knapp überschritten wurde. Nachdem die Chemo abgeschlossen ist, soll eine OP folgen. Schon zum Auftakt der Therapie nahm Sarah ihre Follower auf Instagram mit ins Krankenhaus. Auf den Aufnahmen zeigte sie den Chemoport, der ihr erst wenige Tage zuvor eingesetzt worden war und unter einem Pflaster lag. Außerdem waren ein daran angeschlossener Schlauch und ein Infusionsständer zu erkennen.

Anzeige Anzeige

Imago Bei der Aufzeichnung der NDR Talk Show im NDR Fernsehstudio Lokstedt: Sarah Kuttner, Hamburg, 17.10.2025

Anzeige Anzeige

Imago Premiere von "Lieber Kurt" im Zoo Palast: Sarah Kuttner auf dem roten Teppich

Anzeige Anzeige