"Bauer sucht Frau"-Daniels Oma zweifelt an den "Blondinen"

Bei Bauer sucht Frau ist für Daniel die Hofwoche angebrochen. Der Bio-Ackerbauer aus der Oberpfalz hat Hannah und Annika auf seinen Hof eingeladen. Für die beiden Blondinen beginnt das Kennenlernen jedoch schon kurz nach ihrer Ankunft mit einer kleinen Herausforderung: Daniels Mutter Martina und seine Oma Helene warten bereits auf sie und nehmen die beiden Kandidatinnen genau unter die Lupe. Vor allem die Großmutter bleibt dabei zurückhaltend. Wie in der dritten Folge zu sehen ist, fragt sie sich, ob die zwei Frauen zum Leben auf dem Bauernhof passen und dort ordentlich mitarbeiten können. "Zwei Blondinen wie aus dem Fernsehen", beschreibt Helene ihren ersten Eindruck. Außerdem wirken Hannah und Annika auf sie "viel zu professionell". Für die Seniorin zählt etwas anderes: Eine mögliche Partnerin ihres Enkels soll nicht nur gut aussehen. Sie soll auf dem Hof auch kräftig mit anpacken.

Daniels Mutter ist von den Kandidatinnen dagegen angetan. "Sie sind beide sehr hübsch und mir sehr sympathisch", urteilt Martina. Die freundliche Begrüßung kommt bei Hannah gut an: "Der erste Eindruck von der Mama von Daniel war durchaus positiv. Sie hat uns direkt in den Arm genommen. Und das fand ich sehr, sehr schön." Ganz ohne Vorbehalte ist aber auch Martina nicht. Weil Hannah aus Hamburg kommt, will sie die junge Frau besonders im Blick behalten: "Die Hannah, die werde ich genau beobachten, weil im Dorf ist es ein ganz anderes Leben." Sie wolle sehen, "wie es ihr hier gefällt". Dass Annika aus Fulda stammt, stört die Mutter dagegen nicht. Auch sie und ihr Mann hätten früher weit voneinander entfernt gelebt: "Wenn die Liebe passt, dann ist es egal, wie weit weg man wohnt." Daniel ist nach dem ersten Kennenlernen erleichtert: "Ich bin da sehr, sehr glücklich drüber, wie es verlaufen ist." Martina und Helene möchten sich jedoch noch nicht festlegen und die beiden Kandidatinnen weiterhin genau beobachten. Besonders interessiert sie, wie sich Hannah und Annika im bäuerlichen Alltag zurechtfinden und auf dem Land zurechtkommen.

Bereits beim Scheunenfest hatte Daniel für Spannungen unter den Kandidatinnen gesorgt. Obwohl er seine endgültige Entscheidung zunächst vertagte, machte er vor allen deutlich, dass Annika bei ihm besonders hoch im Kurs steht und seine Favoritin ist. Ihren Platz in der Hofwoche hatte sie damit sicher. Bei den übrigen Frauen kam das nicht gut an. Sie waren enttäuscht, und die vorher gute Stimmung in der Gruppe schlug um. "Ich habe mich wirklich gerade um Kopf und Kragen geredet. [...] Das ist leider nach hinten losgegangen. Ich habe einen Riesenfehler gemacht", erklärte Daniel sichtlich bedrückt. Jetzt wird es für Annika und Hannah auf dem Hof ernst. Sie müssen nicht nur Daniel überzeugen, sondern auch seine Familie. Und Oma Helene hat ganz klare Vorstellungen davon, was eine Bäuerin können muss.

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RTL / Stefan Gregorowius Daniel von "Bauer sucht Frau", 2026

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RTL Hannah, Daniel und Annika, "Bauer sucht Frau", 2026

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