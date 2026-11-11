"BH geht ab": "Bauer sucht Frau"-Daniel bietet Hilfe an

Bei Bauer sucht Frau geht es gleich zum Start einer Hofwoche heiß her! Landwirt Daniel war gerade mit seinen beiden Hofdamen Annika und Hannah im Auto unterwegs, als es zu einem unerwarteten Zwischenfall kam. Annikas Klebe-BH hatte sich plötzlich verschoben. Offen und ohne Scheu sprach die Kandidatin das kleine Missgeschick direkt an. "Mein BH geht ab", verkündete sie, wie in der aktuellen Folge zu sehen ist. Daniel zögerte nicht lange und bot ihr sofort seine Hilfe an. Er wäre sogar bereit gewesen, etwas festzuhalten. Annika ließ sich die Gelegenheit für eine zweideutige Antwort nicht entgehen: "Da gibt es nicht so viel zu halten." Ganz so schnell wollte sie den Bauern dann aber doch nicht ranlassen. Kurz darauf trat sie auf die Bremse und stellte klar: "Ja, ich glaub', das ist noch ein bisschen früh."

Bereits vor dem BH-Missgeschick herrschte im Auto eine spürbar knisternde Stimmung. Als Annika bemerkte, dass es ziemlich warm sei, hatte Daniel prompt eine passende Erklärung dafür parat: "Es liegt an uns, glaub' ich." Seine Hofdame konterte prompt: "Es liegt an dir." Sein Angebot, beim BH-Problem einzuspringen, verbuchte der Landwirt im Nachhinein als reine Hilfsbereitschaft. "Ja, ich bin ein hilfsbereiter Mensch. Und ich wollte unterstützen. Freundlich unterstützen", betonte er. Annika wiederum schließt nicht aus, dass Daniel im weiteren Verlauf der Hofwoche doch noch zum Zug kommt: "Also, wir schauen mal. Aber ich denke mal, irgendwann würde nichts dagegen sprechen, dass der Daniel vielleicht auch mal meinen BH fixen darf."

Weniger begeistert reagierte dagegen Daniels zweite Hofdame Hannah. Da sie den Flirt zwischen den beiden direkt vom Rücksitz aus mitbekam, fühlte sie sich in der Situation sichtlich unwohl. "Die Situation, als Daniel den Klebe-BH von Annika so angesprochen hat, war für mich ein wenig unangenehm", gab sie zu. Das direkte Vorgehen des Bauern passe außerdem nicht zu ihrem eigenen Stil: "Diese offensive Art zu flirten und die Nähe zu suchen, ist tatsächlich nicht meine Art. Ich würde schon sagen, dass ich da in dem Fall ein bisschen subtiler bin." Annika blieb die Reaktion ihrer Konkurrentin nicht verborgen. "Ich kann mir gut vorstellen, dass Hannah vielleicht ein bisschen genervt war, dass Daniel dann doch schon ein bisschen mit mir geflirtet hat", meinte sie. Und Daniel? Der lieferte eine simple Erklärung dafür, warum er während der Fahrt immer offener wurde: "Ich sag' mal so, bei jedem Gläschen bin ich lockerer geworden."

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RTL Hannah, Daniel und Annika, "Bauer sucht Frau", 2026

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