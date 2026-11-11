"Bauer sucht Frau"-Moderatorin Inka Bause will auswandern

Schweden statt Deutschland? Inka Bause (57) spielt tatsächlich mit dem Gedanken, ihrer Heimat irgendwann Lebewohl zu sagen. Gegenüber t-online erzählte die Moderatorin von Bauer sucht Frau, dass sie sich ein Leben im hohen Norden gut vorstellen könne. Ein Grund liegt auf der Hand: Inkas Tochter Anneli wohnt bereits dort, und die Mutter könnte ihr eines Tages folgen. Wann es so weit ist, weiß die Sängerin selbst noch nicht, denn weder ein Termin noch beschlossene Umzugspläne existieren bislang. Damit sie später nicht sprachlos dasteht, paukt sie jetzt Vokabeln: Schwedisch steht auf ihrem Lernplan, und auch ihr Englisch poliert sie nebenbei auf.

"Seit dem Mauerfall war ich häufig in Skandinavien. Wir haben als Familie dort viel Zeit verbracht, unter anderem in Dänemark, wo ich übrigens geheiratet habe, Norwegen, Finnland und Schweden", erklärte Inka. Als Anneli schließlich ins Ausland zog, fiel ihr der Abschied alles andere als leicht. Zuerst musste sie üben, ihr eigenes Glück nicht länger an das Leben ihrer Tochter zu knüpfen. Heute überwiegt bei der Entertainerin der Stolz, denn Anneli hat sich fernab der Heimat völlig selbstständig eine Existenz aufgebaut. Auch beruflich will Inka flexibel bleiben. Ursprünglich wollte sie 2028 Schluss machen, wenn sie 60 Jahre alt wird. Diesen Plan hat sie inzwischen verworfen. "Ich möchte mich nicht so gerne festlegen", stellte sie gegenüber t-online klar.

Privat ist Inka im Moment solo. Mit reichlich Selbstironie erklärte sie zuletzt, warum ihr kein neuer Mann über den Weg läuft, und das, obwohl sie bei "Bauer sucht Frau" seit 21 Jahren anderen beim Glücksuchen hilft. Über die eigene Lage kann sie dabei herzlich schmunzeln. Dringend brauche sie aktuell keinen Partner, betonte sie. Eine neue Beziehung grundsätzlich auszuschließen, kommt für sie trotzdem nicht infrage. Umso wichtiger ist ihr die Tochter. Zwischen den beiden besteht ein besonders inniges Verhältnis, das auch durch schwere Verluste in der Familie geprägt wurde. Im Interview mit t-online beschrieb Inka die Beziehung zu Anneli so: "Wir respektieren und lieben einander, teilen unsere Probleme und vertrauen uns uneingeschränkt." Offenheit und Respekt bestimmen demnach ihr Miteinander.

Anzeige Anzeige

Instagram / inka.bause Inka Bause mit ihren Hunden im November 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Inka Bause im November 2024 bei der "Goldenen Henne"

Anzeige Anzeige