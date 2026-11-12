Darum wachsen Penélope Cruz' Kinder fern von Hollywood auf

Statt Hollywood-Glitzer gibt es für den Nachwuchs von Penelope Cruz (52) und Javier Bardem (57) jede Menge spanischen Alltag. Die beiden Oscarpreisträger haben sich bewusst dagegen entschieden, ihre Kinder Leo und Luna in Los Angeles großzuziehen, also mitten im Zentrum der Filmbranche. Statt in Los Angeles ziehen die beiden Oscarpreisträger ihre Kinder Leo und Luna in Madrid groß. In der spanischen Hauptstadt wollen sie ihrem Nachwuchs trotz ihrer eigenen Bekanntheit einen möglichst normalen und geschützten Alltag ermöglichen. Ein wichtiger Grund dafür ist die Nähe zu ihren Angehörigen und langjährigen Freunden. "Unsere ganzen Familien sind dort, ebenso die Freunde aus unserer Kindheit und Jugend; es ist einfacher, ein normales Leben zu führen, wisst ihr?", erklärt Penélope gegenüber The Perfect Magazine. Damit stellen Penélope und Javier ihre familiären Wurzeln sowie die Privatsphäre ihrer Kinder klar in den Mittelpunkt ihres gemeinsamen Lebens.

Für Penélope ist dieser Schutz keine Selbstverständlichkeit, sondern eine bewusste Aufgabe. "Man muss sich bemühen, einen Teil seines Lebens privat zu halten. Aber ich denke, wenn man Kinder hat, ist das wirklich wichtig. Und sie verdienen das, sie verdienen das vollkommen", betont sie im Gespräch mit The Perfect Magazine. Später sollen Leo und Luna selbst entscheiden können, welchen beruflichen Weg sie einschlagen. "Aber sie müssen diese Freiheit haben und dürfen nicht Dingen ausgesetzt werden, wenn sie klein sind", stellt die "Volver"-Darstellerin klar. Auch Javier stellt die Familie über seinen Job. Er nimmt keine Rollen an, die ihn länger als zwei Wochen am Stück von seinen Liebsten fernhalten würden. Luxuriöse Extras in seinen Verträgen seien ihm egal, verriet er Variety: "Das Einzige, worauf ich achte, ist: nicht länger als zwei Wochen von meiner Familie getrennt zu sein." Bei längeren Drehs lässt er sich deshalb Pausen einplanen, um seine Frau und die Kinder regelmäßig zu besuchen.

Beim Filmabend zu Hause haben Leo und Luna übrigens ihren ganz eigenen Geschmack. Javier erzählte vor einigen Monaten, dass seine Kinder bisher keinen einzigen seiner Filme gesehen hätten. Bei Mama sieht das ganz anders aus: Ihre Filme kennt der Nachwuchs laut dem Schauspieler durchaus. Seiner Bewunderung für seine Frau tut das keinen Abbruch. Auch nach vielen gemeinsamen Jahren schwärmt Javier noch von Penélope. Er nennt es ein großes Glück, ihr begegnet zu sein. Besonders hob er dabei hervor, wie liebevoll sie mit ihrer Familie, ihren Freunden, den Kindern und ihm selbst umgeht. Trotz ihres Ruhms halten Penélope und Javier ihre Kinder konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. Persönliche Einblicke in ihr gemeinsames Familienleben geben die beiden nur sehr selten.

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Getty Images Penelope Cruz und Javier Bardem bei den Oscars 2022

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Getty Images Penelope Cruz und ihr Ehemann Javier Bardem, Hollywoodstars

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