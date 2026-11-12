Fehlende Hygiene: Matthias Mangiapane rechnet mit Redo ab

Matthias Mangiapane (43) kritisiert seinen Promihof-Mitstreiter René "Redo" Dost (58) für dessen Verhalten im gemeinsamen Haushalt. Im Podcast "Blitzlichtgewitter" erzählt der Realitystar, Redo habe die Toilette vollgepinkelt und sich in der Küche die Zähne geputzt. Außerdem soll sich der Gastronom über dem Geschirr rasiert haben, das dort zum Abwaschen bereitstand. Für Matthias ging das zu weit: "Also, sorry, das ist ein No-go, es geht nicht", sagt er im Podcast. Wer seine Reaktion verstehen wolle, hätte das Zusammenleben auf dem Hof selbst erleben müssen, meint er.

Den Vorwurf, sich mit seiner Kritik mehr Sendezeit sichern zu wollen, weist Matthias zurück. Nach so vielen Jahren im Fernsehen habe er es nicht nötig, auf Kosten eines Mitstreiters Aufmerksamkeit zu suchen. Auf Veranstaltungen habe er Redo früher sogar sympathisch gefunden. Beim Zusammenleben hätten ihn jedoch dessen laute Art und die ständig klappernden Armbänder genervt, erzählt Matthias. Auch Redos Kleidung in Neonfarben sei ihm aufgefallen. Als Meike bleiben durfte und Redo den "Promihof" verlassen musste, sei Matthias erleichtert gewesen. Auf TikTok bekommt er dafür Zustimmung. "Finde den auch unangenehm. Diese Verhaltensweisen gingen gar nicht", schreibt eine Nutzerin. Ein anderer kommentiert: "Gebe dir voll recht. Der Redo hat keine Etikette."

Abseits der Show hat Redo vor Kurzem seine Beziehung mit der Konditormeisterin Celine Müller öffentlich gemacht. Die beiden sind seit Ende Oktober ein Paar. Redo ist 58 Jahre alt, Celine 25. Auch beruflich arbeiten sie zusammen: Celine ist in Redos Unternehmen eingebunden und leitet derzeit eines seiner Restaurants in Potsdam. Kritik an ihrem Altersunterschied von 33 Jahren lässt der Gastronom nach eigener Aussage nicht an sich heran.

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Collage: RTLZWEI, RTLZWEI Collage: Matthias Mangiapane und René Dost

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Imago Matthias Mangiapane, August 2026

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