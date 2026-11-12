Gegner von Märtha und Durek bitten öffentlich um Spenden

Im Rechtsstreit mit Prinzessin Märtha Louise (55) und Durek Verrett (51) wenden sich die Gegner des Paares jetzt an die Öffentlichkeit. Dureks frühere Managerin Tiana Griego hat zusammen mit drei weiteren Beklagten eine GoFundMe-Kampagne gestartet. Mit den Spenden wollen die vier ihre Verteidigung gegen die Klage finanzieren, die Märtha, Durek und dessen Firma Ohana Productions gegen sie eingereicht haben. Es geht um rund 71 Millionen Euro. Wie die norwegische Zeitung Dagbladet berichtet, wollen die vier Privatpersonen insgesamt ca. 45.000 Euro sammeln. Das Geld ist für die Anwaltskosten im Verfahren in Los Angeles bestimmt. Der Spendenaufruf trägt den Titel "Helft uns, gegen die 80-Millionen-Dollar-Klage von Prinzessin Märtha Louise und Durek zu kämpfen". Tiana macht in dem Kampagnentext deutlich, warum die Gruppe auf finanzielle Hilfe angewiesen sei: "Eine Klage dieser Größenordnung übersteigt das, was jeder von uns allein finanziell bewältigen kann. Deshalb bitten wir um Hilfe."

Neben Tiana, die von 2012 bis 2017 Dureks Managerin war, sollen drei weitere Personen von den Spenden profitieren: seine Halbschwester Demi De La Nuit, sein Ex-Partner Hank Greenberg und Eric Nies. Eric war einst mit dem Schamanen befreundet und arbeitete außerdem als sein Mitarbeiter und Gesundheitsberater. Alle vier weisen die Vorwürfe gegen sie zurück. Die Spenden sollen an ihren Anwalt Jean-Paul Jassy gehen. Er erklärt gegenüber Dagbladet: "Meine Kanzlei Jassy Vick Carolan LLP wurde damit beauftragt, die Beklagten in der Klage von Durek Verrett und Prinzessin Märtha Louise zu vertreten. Die Beklagten beabsichtigen, sich gegen die Klage zu wehren und ihre Meinungsfreiheit zu verteidigen."

Märtha, Durek und Ohana Productions beschuldigen die Beklagten, falsche und rufschädigende Behauptungen verbreitet zu haben. Dadurch sollen sie gesundheitliche, finanzielle und berufliche Schäden erlitten haben. Zwei der beschuldigten Personen sollen außerdem gegen Vertraulichkeitsvereinbarungen verstoßen haben. Die Klageschrift selbst ist 88 Seiten lang und umfasst zusammen mit ihren Anlagen insgesamt 242 Seiten. Sie richtet sich nicht nur gegen die vier namentlich genannten Personen, sondern auch gegen zehn weitere Parteien, die bislang nicht identifiziert wurden. Das Gericht in Los Angeles hat für den 17. Dezember einen Planungstermin angesetzt.

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Instagram / shamandurek Durek Verrett und Prinzessin Märtha Louise

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IMAGO / PPE Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett, August 2024

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