Pietro Lombardi gesteht: "Habe für Geld mein Leben verkauft"

Pietro Lombardi (34) ist bei Weitem nicht auf alles stolz, was er im Fernsehen bisher von sich gezeigt hat. Im Interview mit Tim Gabel rechnet der Sänger jetzt ungeschönt mit der eigenen TV-Vergangenheit ab und gesteht: Das Image des einfältigen Spaßvogels wurde ihm von Realisatoren einzelner Shows aufgedrängt. Der Grund: Genau dieses Bild des dümmlichen Kappenträgers sei beim Publikum gut angekommen. Warum er sich darauf eingelassen hat, erklärte der ehemalige DSDS-Gewinner ohne Umschweife. Ihm habe damals schlicht das Geld gefehlt. "Ich habe einfach für Geld mein Leben verkauft, aber ich hatte halt auch nichts mehr", gestand Pietro. Seine Rolle spielte er dabei so überzeugend, dass ihn viele Zuschauer tatsächlich für dumm hielten, während ihm sein eigenes inszeniertes Verhalten vor der Kamera mit der Zeit immer mehr zu schaffen machte.

Die Ansage der Produktion war laut Pietro unmissverständlich. "Ey, hör zu, du bist hier eh der Schüsselkopf, die Leute lieben das, wenn du dumm bist", habe man ihm erklärt. Der Entertainer nahm sich diese Anweisung prompt zu Herzen, legte sich mächtig ins Zeug und übertrieb seine naive Rolle teils so massiv, dass er abends im Bett selbst dachte: "Ey, das reicht langsam." Ein besonders absurdes Beispiel erlebte er bei Dreharbeiten in einem Olivenfeld, wo ein Produktionsmitarbeiter von ihm verlangte, sich einen Baum auszusuchen, ihn zu umarmen und ernste Gespräche mit ihm zu führen. Auch diese skurrile Vorgabe setzte Pietro mit vollem Einsatz um, sodass das Publikum ein weiteres Mal in dem falschen Bild von ihm bestärkt wurde.

Über Geld spricht der Musiker inzwischen auch an anderer Stelle völlig offen, wie er in seinem gemeinsamen Podcast "Die Patchwork Boys" mit Oliver Pocher (48) bewies, wo er eine Hochrechnung für seinen gesetzlichen Rentenanspruch von monatlich 2.635 Euro brutto verriet. Während Oliver von dieser Summe überrascht war, hatte Pietro eine simple Erklärung parat: Er zahle immerhin bereits seit 16 Jahren hohe Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Damit unterscheidet sich seine heutige finanzielle Stabilität offenbar fundamental von jener Notlage, die ihn einst zu den fragwürdigen TV-Inszenierungen trieb, sodass er heute auf einen beachtlichen Rentenanspruch blicken kann.

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Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi

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Imago Pietro Lombardi, August 2020

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