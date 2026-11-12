Hannah Waddingham lässt Zukunft von "Ted Lasso" offen

Ob es nach der vierten Staffel eine Fortsetzung von "Ted Lasso" geben wird, kann Hannah Waddingham (52) derzeit nicht sagen. Bei der Gala der Women In Film Honors in Beverly Hills, bei der sie mit dem Crystal Award for Advocacy in TV ausgezeichnet wurde, sprach Hannah mit Us Weekly über die Zukunft der Apple-TV-Serie. Auf die Frage nach einer möglichen fünften Staffel antwortete sie knapp: "Ich weiß es nicht." Grundsätzlich wäre sie einer Rückkehr als Rebecca Welton aber nicht abgeneigt. Solange die Serie noch Geschichten zu erzählen habe und die Drehbücher überzeugten, könne sie sich weitere Folgen gut vorstellen. "Ich glaube, man bleibt etwas so lange treu, wie es noch etwas zu erzählen gibt. Das gilt für Freundschaften genauso wie für Serien und vieles andere. Und die Autoren, die wir in unserem Team haben, sind wirklich außergewöhnlich. Solange sie weiterhin so gute Geschichten schreiben, bin ich dabei", erklärte die Britin gegenüber dem Magazin.

Eine weitere Staffel ist bislang allerdings nicht offiziell bestätigt. Apple TV hat sich noch nicht zu einer möglichen Fortsetzung geäußert, und auch Hannah hielt sich mit einer Prognose zurück. Sie erklärte jedoch, dass die Staffelfinale sowohl bei den Fans als auch bei den Darstellern regelmäßig den Wunsch nach weiteren Folgen weckten. Zwischen dem Finale der dritten Staffel im Mai 2023 und dem Beginn der Dreharbeiten zur vierten Staffel im Juli 2025 lagen mehr als zwei Jahre. Im Podcast "New Heights" bestätigte Jason Sudeikis (51), dass die Drehbücher für die vierte Staffel bereits geschrieben würden. "Wir schreiben gerade an Staffel vier", erklärte er. Wenig später begannen in Kansas City die Dreharbeiten mit dem bekannten Cast. Inzwischen ist die vierte Staffel am 5. August 2026 bei Apple TV gestartet. In den neuen Folgen kehrt Ted Lasso zum AFC Richmond zurück und übernimmt das Training eines neu gegründeten Frauenteams. Hannah ist erneut als Klubbesitzerin Rebecca zu sehen, die sie bereits seit dem Serienstart 2020 verkörpert.

Wie schwer ihr ein Abschied von Rebecca fallen würde, machte Hannah bereits 2023 deutlich. "Oh Gott, ich glaube nicht, dass ich jemals meinen Frieden damit schließen oder mich richtig von ihr verabschieden werde", erklärte sie damals gegenüber Bazaar.com. Gleichzeitig richtete sie eine augenzwinkernde Botschaft an Serienschöpfer und Hauptdarsteller Jason: "Ich werde niemals bereit sein, ihre High Heels an den Nagel zu hängen. Das können wir als sanften, freundlichen Wink an Jason schicken." Besonders wichtig ist Hannah die persönliche Entwicklung ihrer Figur, die nach ihrer Scheidung versucht, ihr Leben neu zu ordnen. Dabei liegt ihr am Herzen, wie Frauen mittleren Alters in dieser Lebensphase dargestellt werden und wie sich bei Rebecca Selbstbewusstsein und Verletzlichkeit abwechseln. Wie eng sie mit ihrem Kollegen verbunden ist, machte sie auch im Juni 2026 deutlich. Damals wies sie in ihrer Instagram-Story Gerüchte über einen Streit zurück und bezeichnete Jason laut Entertainment Tonight als ihren "geliebten, langjährigen Freund und Schauspielpartner". Privat ist Hannah nach acht Jahren Singledasein seit Kurzem wieder vergeben, wie sie unlängst in einem Interview verriet.

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Getty Images Hannah Waddingham bei den Olivier Awards 2023

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Getty Images Jason Sudeikis und Hannah Waddingham beim Photocall für "Ted Lasso" Staffel drei

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