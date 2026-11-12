Conan O'Brien war nach dem Tod der Reiners "innerlich leer"

Rund elf Monate nach dem Tod von Rob (†78) und Michele Reiner (†70) hat Conan O'Brien (63) rührende Worte für seine verstorbenen Freunde gefunden. Der Moderator trat am Sonntagabend bei der jährlichen Cape and Gown Gala des Children's Institute im Beverly Wilshire Hotel in Los Angeles auf. In seiner Rede sprach er laut Daily Mail offen darüber, wie nahe ihm der Verlust geht: "Es ist so niederschmetternd und surreal, dass Rob und Michele nicht mehr bei uns sind. Mehrmals pro Woche wird mir plötzlich bewusst, dass sie nicht mehr da sind. Man fühlt sich dadurch innerlich sehr leer." Der Regisseur und seine Frau wurden im Dezember 2025 tot in ihrem Haus aufgefunden. Nur wenige Stunden zuvor waren sie noch auf einer Party von Conan. Den Moment nutzte der Entertainer auch, um an das soziale Engagement des Paares zu erinnern: "Diese Veranstaltung, etwas, das ihnen so viel bedeutet hat, das Children's Institute, ist einfach eine Möglichkeit, sich vorzustellen und zu erkennen, dass sie hier sind und weiterarbeiten."

Für Conan endet ihr Einfluss aber nicht mit ihrem Tod. "Sie haben etwas begonnen, und wir behalten sie bei uns. Wir halten sie uns nahe, wenn wir mitmachen und die Arbeit übernehmen, denn genau darum ging es ihnen", betonte er. Bereits zuvor hatte Conan im Gespräch mit The New Yorker erzählt, dass er Rob und Michele in der Zeit vor ihrem Tod immer nähergekommen sei und sie oft getroffen habe. Besonders schwer wiege für ihn, dass er sich auf seiner Party noch von ihnen verabschiedet und schon am nächsten Tag von ihrem Tod erfahren habe. Danach habe er lange unter Schock gestanden. Und auch Jake und Romy Reiner (28), die Kinder des Paares, waren an dem Abend involviert und ehrten ihre Eltern. Gemeinsam überreichten sie erstmals den Michele and Rob Reiner Champion for Change Award. Die Auszeichnung ging an die Schauspielerin Jamie Lee Curtis (67), eine sehr enge Freundin der Familie.

Die Feiertagsparty, die am 13. Dezember 2025 in Brentwood stattfand, war von einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Rob und seinem Sohn Nick Reiner (33) überschattet worden. Wie mehrere anonyme Quellen damals gegenüber Daily Mail behaupteten, hätten einige Gäste aufgrund der Auseinandersetzung die Polizei rufen wollen. Gastgeber Conan soll dies jedoch verhindert haben. Nur wenige Stunden nach dem Fest wurden Rob und Michele leblos in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden. Nach Angaben der Gerichtsmedizin starben beide an den Folgen mehrfacher scharfer Gewalteinwirkung. Nick weist die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen zurück. In zwei Anklagepunkten wegen Mordes ersten Grades plädierte er auf nicht schuldig. Er befindet sich weiterhin in Haft. Ein Prozess gegen ihn wird angeblich im kommenden Jahr stattfinden.

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Getty Images Conan O'Brien, Komiker

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Imago Rob Reiner und Michele Singer Reiner

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