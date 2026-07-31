Johnny Depps "Ebenezer": Alle bisher bekannten Details

Johnny Depp (63) kehrt mit einer ganz besonderen Rolle auf die große Leinwand zurück: Der Hollywoodstar spielt in "Ebenezer" den berühmten Weihnachtsmuffel Ebenezer Scrooge – und das mit einem gehörigen Augenzwinkern. Der Trailer, der jetzt bei der San Diego Comic-Con seine Premiere feierte, verspricht eine deutlich komödiantischere Interpretation des Dickens-Klassikers, als man es bisher gewohnt ist. Paramount Pictures bringt den Film am 13. November 2026 in die Kinos. Für den Werbespot hielt der Verleih fest, dass Johnny "uns Jack Sparrow, Edward Scissorhands und den Hutmacher beschert hat" – und nun also Ebenezer Scrooge. Erste Footage aus dem Film hatte Paramount bereits im April 2026 auf der CinemaCon gezeigt.

An Johnnys Seite steht ein beeindruckendes Ensemble: Rupert Grint (37), bekannt aus der Harry Potter-Reihe, übernimmt die Rolle von Bob Cratchit, Scrooges fleißigem, aber armen Geschäftspartner. Daisy Ridley (34), bekannt aus Star Wars, spielt Emily Cratchit. Als Geister treten gleich mehrere prominente Namen auf: Oscar-Nominierte Andrea Riseborough (44) verkörpert den Geist der vergangenen Weihnacht, Tramell Tillman aus "Severance" den Geist der gegenwärtigen Weihnacht. Wer den Geist der zukünftigen Weihnacht spielt, ist bisher noch nicht bekannt. Ian McKellen (87) gibt den Geist von Jacob Marley, Scrooges verstorbenem Geschäftspartner, der ihn eindringlich vor seinen Fehlern warnt. Komplettiert wird der Cast durch Sam Claflin (40) als Fred und Ellie Bamber als Isabel Fezziwig.

Dass Johnny in "Ebenezer" auf seinen Humor setzt, überrascht kaum. Seine bekanntesten Rollen – von Fluch der Karibik bis "Alice im Wunderland" – lebten stets von seinem komödiantischen Talent. Damit unterscheidet sich seine Interpretation deutlich von bisherigen Verfilmungen des Dickens-Stoffs: So war etwa die Darstellung von George C. Scott in der 1984er-Version von "A Christmas Carol" vor allem emotional und dramatisch angelegt. Mit Sam Claflin arbeitete Johnny übrigens bereits zusammen: Die beiden standen gemeinsam für "Fluch der Karibik: Fremde Gezeiten" vor der Kamera.

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Getty Images Johnny Depp bei der Paramount Pictures Comic-Con Ebenezer Office Activation in San Diego, 23. Juli 2026

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Getty Images Johnny Depp bei der Paramount Pictures San Diego Comic-Con Ebenezer Office Activation in San Diego, 23. Juli 2026

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