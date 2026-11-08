Wie man ein Image rettet: Johnny Depp feiert großes Comeback

Johnny Depp (63) prägt derzeit das Straßenbild der britischen Hauptstadt wie kaum ein anderer. Einem Bericht von The Standard zufolge ist das Porträt des US-Schauspielers an einer Vielzahl von Londoner Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs sichtbar. Der Darsteller steht weiterhin für die Werbekampagne für das Dior-Produkt Sauvage unter Vertrag. Doch damit nicht genug: Parallel dazu zieht er auf zahlreichen Kinoplakaten und via XL-Projektionen an den Häuserwänden die Blicke auf sich, um die Werbetrommel für seinen neuen Weihnachtsfilm zu rühren. Darin ist der Hollywoodstar kaum wiederzuerkennen: Mit einer markanten Prothesennase schlüpft er in die Rolle des Ebenezer. Der festliche Streifen soll Johnny wieder groß auf die Kinoleinwand zurückbringen. The Standard wertet seine Allgegenwart in der britischen Hauptstadt als nächsten Schritt seines Comebacks nach den Skandalen der vergangenen Jahre. Den üblichen Weg einer öffentlichen Entschuldigung ist der Schauspieler dabei allerdings nicht gegangen. Stattdessen setzt er dem Bericht zufolge auf eine langfristig geplante und teure Öffentlichkeitsarbeit, mit der er sein Image nach und nach wieder aufpolieren will.

Johnny Depps Werdegang gilt mittlerweile als Paradebeispiel für ein zeitgemäßes Comeback. Statt auf das klassische Muster einer tränenreichen TV-Beichte oder öffentlich zelebrierter Reue zu setzen, wählte der Schauspieler einen anderen Weg. Seine Strategie basiert auf konsequenter Sichtbarkeit, hochkarätigen Werbeverträgen und dem strategischen Geschick von PR-Experten, deren hochpreisige Beratung sich für ihn bezahlt macht. Dabei hatte seine Karriere zwischenzeitlich einen herben Rückschlag erlitten. Im Jahr 2020 unterlag Johnny in Großbritannien in einem Verleumdungsprozess gegen die Zeitung The Sun. Das Boulevardblatt hatte ihn im Zusammenhang mit den Vorwürfen seiner Ex-Frau Amber Heard (40) als gewalttätigen Ehemann dargestellt. Das Londoner Gericht wies seine Klage ab. Für den Schauspieler bedeutete die Niederlage einen schweren Imageschaden, der sich auch beruflich bemerkbar machte. Wenig später trennte er sich von seiner Rolle in der Filmreihe "Phantastische Tierwesen".

Das einstige Ehepaar, das von 2015 bis 2017 verheiratet war, lieferte sich nach der Trennung eine heftige Schlammschlacht. Die Anschuldigungen von beiden Seiten und die daraus resultierenden Rechtsstreitigkeiten sorgten über Jahre für weltweite Schlagzeilen. Einen neuen, dramatischen Höhepunkt erreichte der Konflikt im Jahr 2022, als die beiden in den USA erneut vor Gericht zogen – dieses Mal, weil der Schauspieler selbst eine Verleumdungsklage gegen seine Ex-Frau angestrengt hatte. Anlass war ein Gastbeitrag, den Amber in der Washington Post veröffentlicht hatte. Darin schrieb sie über häusliche Gewalt, ohne Johnny dabei namentlich zu erwähnen. Die Geschworenen entschieden damals größtenteils zugunsten des Schauspielers. Johnny hat die Vorwürfe gegen ihn stets zurückgewiesen. Eine öffentliche Entschuldigung für sein Verhalten gab es nie. Seine Rückkehr ins Rampenlicht beruht damit nicht auf einem Schuldeingeständnis. Er hält an seiner Position fest.

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Getty Images Johnny Depp, Dezember 2024

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Getty Images Johnny Depp im Oktober 2025 in Paris

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