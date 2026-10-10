Apple Martin verblüfft mit Ähnlichkeit zu ihrer Mama Gwyneth

Apple Martin (22) wollte am Dienstag eigentlich nur ganz gemütlich durch die Hamptons im Bundesstaat New York spazieren. Zusammen mit ihrem Partner Moshe Levi lief sie die Straßen entlang. Dabei setzte sie auf einen äußerst legeren Look: Jeans, einen dunklen Pullover und flache Ballerinas. Die Haare hatte Apple im Nacken zusammengebunden, auf der Nase saß eine elegante Sonnenbrille. Ihr Freund hatte sein Outfit perfekt auf das ihre abgestimmt. Allerdings fiel den Fotografen, die das junge Model auf den Straßen fotografiert hatten, sofort auf, wie sehr Apple ihrer Mutter ähnlich sieht. In ihrem bequemen Outfit ähnelte sie Gwyneth Paltrow (54) wohl total. Fotos des Spaziergangs sind auf dem X-Account der Daily Mail zu finden.

Dass Apple wieder vergeben ist, ist noch nicht sehr lange bekannt. Erst im vergangenen Monat wurde die Beziehung öffentlich gemacht. Berichten zufolge kennen sich die Studentin und der international tätige Philanthrop bereits seit mindestens einem Jahr. Kennengelernt haben sie sich offenbar während ihrer Studienzeit: Beide besuchten die Vanderbilt University in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee. Allerdings hatte Apple schon im Mai dieses Jahres einen kleinen Hinweis darauf gegeben, dass sie sich verliebt hatte. Sie hatte in einer Instagram-Story ein Foto geteilt, auf dem sie sich in einem Pub an einen dunkelhaarigen Mann kuschelte. Dabei soll es sich dem Bericht zufolge um Moshe gehandelt haben.

An der Vanderbilt University in Nashville schloss Apple ihr Bachelor-Studium in Recht, Geschichte und Gesellschaft ab. Danach verschlug es sie wieder in die Modelwelt. Bei der Pariser Modewoche feierte sie ihr Laufstegdebüt für Chloé, zudem wurde sie das Gesicht der von David Sims fotografierten Kampagne "Chloé à la Plage". Neben der Mode hat sie allerdings noch ein anderes Ziel: Sie möchte künftig vor allem als Schauspielerin arbeiten. "Ich liebe Tanzen und ich liebe Schauspielerei. Mein Traum ist es, zu schauspielern", soll Apple laut OK! Magazine erzählt haben.

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Getty Images Apple Martin bei der Veronica Beard Presentation während der New York Fashion Week

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Instagram / applemartin Apple Martin und ein Mann, Mai 2026

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Getty Images Gwyneth Paltrow mit ihren Kindern Apple Martin und bei der Premiere von "Marty Supreme" in New York: Gwyneth Paltrow mit Apple Martin und Moses Martin