Wegen Goop: Gwyneth Paltrow fordert wenig Presse vor Gericht

Gwyneth Paltrow (50) bangt um ihren guten Ruf! 2016 war die Schauspielerin auf einer Skipiste in Utah in einen Unfall geraten. Nun wird sie bereits zum zweiten Mal von einem Mann namens Terry Sanderson verklagt: Sie soll in ihn hineingefahren sein und Fahrerflucht begangen haben. Die Gründerin der Lifestyle-Marke Goop behauptet aber, er sei in sie hineingefahren. Derzeit befindet sie sich im Rechtsstreit um rund 279.000 Euro Schadensersatz, was bereits für viele Schlagzeilen sorgte. Das gefällt der Geschäftsfrau wohl so gar nicht: Gwyneth hat Angst, das Gerichtsverfahren könne ihrer Marke schaden!

Laut Gerichtsunterlagen, die RadarOnline vorliegen, verlangten sie und ihre Anwälte, die Presse im Gerichtssaal zu begrenzen und den Reportern strenge Vorschriften für Bildmaterial zu geben. Als Grund dafür wurde das Risiko genannt, ihrem "Geschäft, ihrer Marke und ihrem Wohlergehen außerhalb des Verfahrens zu schaden". Um ihrem Plädoyer mehr Überzeugungskraft zu verleihen, erinnerte die "Shakespeare in Love"-Darstellerin das Gericht außerdem an ihren Oscar-Gewinn 1999: "Die Angeklagte ist eine renommierte Schauspielerin und eine berühmte Prominente, die unter anderem einen Academy Award als beste Schauspielerin erhalten hat." Der Richter soll die Presse dennoch zum Verfahren zugelassen haben, das am Dienstag begann.

2019 hatte Terry bereits wegen seiner Verletzungen gegen Gwyneth geklagt und einen Millionenbetrag gefordert. Das hatte sie als "Versuch, ihre Berühmtheit und ihren Reichtum auszunutzen", bezeichnet und eine Gegenklage eingereicht.

Anzeige

Getty Images Gwyneth Paltrow im November 2021

Anzeige

Getty Images Gwyneth Paltrow im Mai 2022

Anzeige

Getty Images Gwyneth Paltrow, Januar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de