Häuser und Autos: Bill Kaulitz beschenkt seine Partner üppig

Bill Kaulitz (37) lässt sich die Liebe offenbar einiges kosten. In der aktuellen Folge des Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" erzählte der Sänger, wie großzügig er die Männer beschenkt, mit denen er zusammen ist. Und da kommt einiges zusammen: Sein Zwillingsbruder Tom Kaulitz (37) zählte auf, dass der Tokio Hotel-Frontmann seinen Partnern schon Motorräder und sogar Häuser überreicht habe. Bill selbst ließ das nicht unkommentiert und fügte noch einen weiteren Punkt hinzu. Auch Autos hätten sich bereits unter seinen kostspieligen Präsenten befunden. Ein Geheimnis macht der Musiker aus seiner spendablen Art nicht. Im Gespräch mit seinem Bruder stellte er ganz offen klar: "Ich überschütte meine Männer mit Geschenken." Damit gewährte der Sänger seinen Hörern einen persönlichen Einblick in sein Liebesleben und machte deutlich, dass Geld bei Geschenken für seine Partner offenbar keine große Rolle spielt.

Zu dem Geständnis kam es durch die Nachricht einer Hörerin, die sich an die Brüder gewandt hatte. Zu ihrem Geburtstag hatte sie sich von ihrem Mann ein bestimmtes Armband einer Luxusmarke gewünscht. Stattdessen überraschte er sie mit einer Halskette, die allerdings überhaupt nicht ihrem Geschmack entsprach. Bill hatte dazu eine klare Meinung: Wenn der Partner einen konkreten Wunsch äußert, sollte man diesen auch ernst nehmen. Er selbst achte genau darauf, wenn seine Männer etwas schön fänden oder von etwas begeistert seien, erklärte er. Tom ließ diese Aussage allerdings nicht einfach so stehen. Er erinnerte seinen Bruder daran, in welchem Ausmaß dieser in der Vergangenheit schon Geschenke gemacht hatte. "Du hast doch schon alles verschenkt", hielt er ihm im Podcast vor. Damit war die Diskussion über Bills Großzügigkeit eröffnet.

Tom hielt von den kostspieligen Liebesgeschenken seines Zwillingsbruders offenbar wenig. Zwar macht es Bill sichtlich Spaß, seine Partner mit teuren Aufmerksamkeiten zu überraschen, doch sein Bruder und Bandkollege kann diesem Verhalten offenbar nicht viel abgewinnen. Mit einem persönlichen Seitenhieb machte er deutlich, welche Folgen die Großzügigkeit seiner Meinung nach haben könnte: "Und dann stehst du wieder da. Alleine, wenn sie alles haben." Eine deutliche Ansage, auf die Bill jedoch nicht weiter einging. Die Szene zeigt, wie vertraut, aber auch wie direkt die beiden Brüder miteinander umgehen. Ein Blatt vor den Mund nehmen sich die Zwillinge dabei nicht. In ihrem gemeinsamen Podcast griffen Bill und Tom die Nachricht ihrer Hörerin auf und verknüpften diese mit Geschichten aus ihrem eigenen Leben. Dabei kamen auch private Details zur Sprache.

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Imago Bill Kaulitz bei der Premiere von "Kaulitz & Kaulitz" Staffel 3 im Delphi Filmpalast, Berlin, 22.07.2026

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Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz mit dem Deutschen Fernsehpreis für "Beste Unterhaltung Show" für "That's My Jam" in Köln, 2023

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