Nach Liebes-Aus schwärmt Audrina Patridge vom neuen Mann

Audrina Patridge (41) hat erstmals über das Ende ihrer Beziehung zu Countrymusiker Michael Ray (38) gesprochen und erklärt, woran die Partnerschaft gescheitert ist. Bei der dritten jährlichen Spendengala der Organisation Cure Addiction Now im Beverly Hills Hotel verriet sie im Gespräch mit Us Weekly, dass die beiden sich zunehmend uneinig gewesen seien. "In meiner letzten Beziehung haben die Dinge einfach nicht zusammengepasst, und wir sind immer noch befreundet", erklärte die Realitybekanntheit. Bei wichtigen Fragen hätten sie unterschiedliche Vorstellungen gehabt, sodass die Beziehung letztlich auf der Stelle getreten sei. Streit oder böse Gefühle gebe es zwischen den beiden dennoch nicht. "Ich wünsche ihm das Beste, aber wenn die Dinge nicht zusammenpassen und gewissermaßen in einer Sackgasse landen, muss man einfach die nötigen Schritte unternehmen und weitermachen", sagte Audrina. Bereits seit Juli gehen die beiden getrennte Wege. Den Kontakt haben sie nach der Trennung allerdings nicht abgebrochen.

Auch privat hat Audrina inzwischen einen Neuanfang gewagt. Sie hat einen neuen Mann kennengelernt, der ebenfalls in Los Angeles lebt. Im Gespräch mit Us Weekly beschrieb sie ihn als "unglaublich" und verriet, dass er sie glücklich mache. Seine Identität möchte die Schauspielerin allerdings vorerst geheim halten. Nach vielen Jahren im Reality-TV sei ihr ihre Privatsphäre besonders wichtig. "Der neue Mann, den ich kennengelernt habe – da ist mir diese Privatsphäre wichtig. Aber ich werde hier und da kleine Einblicke zeigen", erklärte sie. Ihre neue Beziehung wolle sie bewusst vor negativen Reaktionen schützen. "Manche Dinge muss man jedoch nicht jedem erzählen. Die Menschen sind nicht immer nett, deshalb möchte ich bestimmte Dinge in meinem Leben wertschätzen und schützen", sagte Audrina. Ihren Glauben an die Liebe hat sie trotz des Beziehungsendes mit Michael nicht verloren. "Ich habe einfach das Gefühl, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere, und man muss dem Prozess vertrauen", betonte sie.

Audrina und Michael waren rund zwei Jahre lang ein Paar. Im September 2026 bestätigte die Realitybekanntheit, dass die beiden bereits seit Juli getrennte Wege gehen. Einen konkreten Grund für das Liebes-Aus nannte das Model damals nicht. Nach dem Ende der Beziehung wollte Audrina zunächst nichts überstürzen und sich Zeit lassen, bevor sie sich wieder auf neue Dates einließ. Dabei bevorzugte sie persönliche Begegnungen statt Datingapps. Auch eine erneute Hochzeit kam für die Realitybekanntheit grundsätzlich infrage. Dafür müssten allerdings neben den Gefühlen auch die Lebensstile beider Partner zusammenpassen. Mit ihrer neuen Bekanntschaft hat Audrina inzwischen ein weiteres Kapitel aufgeschlagen. Wie viel sie davon mit der Öffentlichkeit teilen möchte, entscheidet sie selbst. Private Einblicke will sie vorerst nur in kleinen Dosen gewähren.

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Instagram / audrinapatridge Audrina Patridge im Februar 2024

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Instagram / audrinapatridge Michael Ray und Audrina Patridge im Juli 2024

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