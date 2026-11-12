Ina Borck spricht über ihre schweren Schicksalsschläge

Ina Borck (30) zeigt sich von einer ungewohnt verletzlichen Seite. In einem neuen Reel auf Instagram blickt die Influencerin auf einige der schwersten Kapitel ihres Lebens zurück und spricht dabei über Erfahrungen, die sie bis heute geprägt haben. Der Clip ist schlicht und nachdenklich gehalten: Allein an einem dunklen Tisch sitzend, steckt Ina nach und nach Kerzen in einen kleinen Kuchen und zündet sie an. Jede davon steht offenbar für eine schmerzhafte Erinnerung. Dabei thematisiert der Social-Media-Star unter anderem Mobbing, Untreue, einen längeren Klinikaufenthalt und eine Scheidung. Besonders persönlich wird es, als Ina offenbart, dass sie wegen der Blindheit ihres Vaters angefeindet wurde. Auch deutet sie an, dass es Menschen gegeben habe, die ihr sogar den Tod wünschten. Mit dem emotionalen Video gewährt sie ihrer Community einen Einblick in die schwierigen Erfahrungen ihrer Vergangenheit.

Mit kurzen, eindringlichen Sätzen führt Ina ihre Follower durch die schmerzhaften Erinnerungen, wobei sie immer wieder dieselben Worte verwendet. "Ich bin Ina. Und ich habe überlebt, dass man mich lieber tot gesehen hätte. Ich bin Ina. Und ich habe überlebt, dass man mich wegen der Blindheit meines Papas gemobbt hat", erzählt sie in dem Clip. Anschließend spricht die Influencerin weitere einschneidende Erfahrungen aus ihrer Vergangenheit an: "Ich habe überlebt, dass man mir fremdgegangen ist. Ich habe überlebt, ein Jahr im Krankenhaus gewesen zu sein. Ich habe eine Scheidung überlebt", zählt sie auf. Währenddessen bleibt ihr Blick überwiegend auf den Kuchen vor ihr gerichtet, nur gelegentlich schaut sie direkt in die Kamera. Als schließlich alle Kerzen brennen, verharrt Ina mit ernstem, ruhigem Gesichtsausdruck. Auf Musik oder zusätzliche Effekte verzichtet sie dabei, sodass ihre Worte ganz für sich stehen.

In der Bildunterschrift erklärt Ina Borck, welche Botschaft sie mit ihrem persönlichen Rückblick vermitteln möchte. "Wir alle tragen unseren Rucksack mit uns, bei manchen ist er stärker gefüllt als bei anderen. Letztlich machen uns alle Erlebnisse aber zu dem Menschen, der wir heute sind", schreibt die Influencerin auf Instagram. Dabei richtet sie sich auch an Menschen, die selbst schwierige Zeiten erlebt haben, und möchte ihnen Mut machen. "Jedem, dem schlimme Dinge widerfahren sind, wünsche ich von Herzen Kraft, diese zu überstehen", fügt sie hinzu. Obwohl Ina mit ihrem Video sehr persönliche Erfahrungen teilt, lässt sie einige Fragen zu ihrer Vergangenheit unbeantwortet. So verrät sie weder, wann sie ein ganzes Jahr im Krankenhaus verbringen musste, noch, von wem sie betrogen wurde. Auch zu den übrigen Erlebnissen nennt sie keine näheren Hintergründe.

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Instagram / inaontour Ina Borck, März 2026

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Instagram / inaontour Ina Borck, Dezember 2025

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