Edda Pilz kritisiert ungefragte Bewertungen ihrer neuen Nase

Edda Pilz (25) hat die Nase voll von ungebetenen Kommentaren zu ihrem Äußeren. Erst vor Kurzem unterzog sich der Realitystar einer Nasen-OP – und obwohl der Heilungsprozess noch längst nicht abgeschlossen ist, wird das vorläufige Ergebnis im Netz bereits kritisch diskutiert. In ihrer Instagram-Story bezog die Influencerin nun Stellung und teilte den Ausschnitt eines Chatverlaufs, in dem zwei Nutzerinnen über den künftigen Ausgang des Eingriffs spekulieren. Dabei nehmen die beiden vor allem die Form der Nase und die Nasenspitze genau unter die Lupe. Für Edda zeigt dieser Vorfall, wie widersprüchlich es in den sozialen Medien oft zugeht. Auf der einen Seite heiße es immer, man solle selbstbewusst bleiben und sich von anderen nicht beeinflussen lassen. Auf der anderen Seite werde man aber ständig von wildfremden Menschen bewertet.

Wie scharf die Urteile der Userinnen tatsächlich ausfallen, belegt der Chatverlauf, den Edda öffentlich geteilt hat. Ihre Nase sei "viel zu 'stupsig'", meint eine. Eine andere schreibt dagegen: "Finde sie eher zu lang." Danach wird es noch genauer: "Finde die Nasenspitze zu lang ... nicht den Nasenrücken ... und für meinen Geschmack zu spitz", erklärt eine der Nutzerinnen. Eine Kommentierende zeigt sich zudem wenig zuversichtlich, was das Endergebnis angeht: "Kann mir kein gutes/schönes Ergebnis vorstellen ... hoffe, ich irre mich." Trotz dieser Zweifel fügt sie noch hinzu: "Aber wenn es dir gefällt, freue ich mich!" Über derartige Debatten kann Edda lediglich den Kopf schütteln. Eine frisch operierte Nase, die sich noch mitten im Heilungsprozess befindet, bereits mit Urteilen wie „zu lang", "zu spitz" oder "sieht nicht schön aus" zu bewerten, hält sie für "einfach crazy".

In ihrer Botschaft geht die Social-Media-Bekanntheit sogar noch weiter und macht einen direkten Zusammenhang zwischen solchen öffentlichen Kommentaren und Selbstzweifeln aus. Zwar werde Menschen immer wieder geraten, keine Unsicherheiten zu entwickeln – doch oft seien es gerade Fremde, die mit ihren ungefragten Bewertungen diese Unsicherheiten überhaupt erst hervorrufen könnten. Sich selbst zeigte Edda in der Story übrigens nicht. Stattdessen stellte sie ausschließlich den Screenshot der Unterhaltung online. So lenkte sie die Aufmerksamkeit auf den Ton der Kommentare und darauf, was diese bei Betroffenen anrichten können. Mit ihrer Reaktion zieht der Realitystar eine klare Grenze gegenüber Nutzern, die ihr Äußeres ungefragt beurteilen. Das gilt besonders für den jetzigen Zeitpunkt. Denn wie die Nase am Ende tatsächlich aussehen wird, steht wegen der laufenden Heilung noch gar nicht fest.

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Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Realitystar

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