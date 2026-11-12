Tyra Banks hat sich von langjährigem Freund Louis getrennt

Tyra Banks (52) ist wieder Single: Das Model hat sich von seinem langjährigen Freund Louis Bélanger-Martin getrennt. Bereits Anfang der Woche hatte die Moderatorin in der Radiosendung des New Yorker Senders HOT 97 Andeutungen gemacht, dass sie derzeit ohne Partner ist. Jetzt machte sie es offiziell. Als sie in New York auf ein Team von TMZ traf, erklärte Tyra, dass sie tatsächlich wieder alleinstehend ist. Auf das Kennenlernen neuer Menschen freut sie sich nach eigener Aussage schon. Eine Sache hat sie für sich allerdings ganz klar ausgeschlossen: Dating-Apps sind für das Model tabu. Das gilt nicht nur für die gängigen Plattformen, sondern auch für Raya. Die exklusive App ist gerade unter Prominenten beliebt. Wer Tyra für sich gewinnen möchte, wird also nicht beim Swipen auf dem Handy auf sie stoßen.

Bei HOT 97 fragte die Moderatorin Nessa, wie ein Mann Tyra am besten kennenlernen könne, und zwar abseits ihrer öffentlichen Rolle als Geschäftsfrau. Eine Nachricht über die sozialen Medien ist dabei jedenfalls nicht der richtige Weg. "Auf keinen Fall in meine DMs rutschen", betonte das Model in der Sendung. Was sie sich von einem künftigen Partner wünscht, weiß sie ganz genau: "Er muss einen Job haben. Ein Job ist schön. Einen Job. Eine Altersvorsorge. Und wenn du Vater bist, musst du ein guter Vater sein." Ein dickes Bankkonto erwartet Tyra allerdings nicht unbedingt. "Ich möchte jemanden, der mein Geld nicht braucht. Er muss nicht reich sein", erklärte sie. Wann genau die Beziehung mit Louis in die Brüche gegangen ist, ist bisher noch nicht bekannt. Laut TMZ dürfte die Trennung allerdings noch nicht lange her sein. Weitere Details zum Liebes-Aus haben weder Tyra noch Louis öffentlich gemacht.

Erstmals wurden Tyra und der kanadische Unternehmer Louis zwischen 2018 und 2019 miteinander in Verbindung gebracht. Ihre Beziehung hielten die beiden über all die Jahre zum Großteil aus der Öffentlichkeit heraus. Gemeinsame Auftritte oder Einblicke in ihr privates Liebesleben gab es kaum. Irgendwann zog Tyra zusammen mit Louis und ihrem Sohn York nach Australien. Dort kümmerte sich Tyra unter anderem um ihr Eiscremeunternehmen SMiZE and Dream. Wie es für die einstige Moderatorin von "America's Next Top Model" nach dem Liebes-Aus weitergeht, ist erst einmal offen. Unklar ist, ob sie weiterhin in Australien lebt oder dauerhaft in die USA zurückkehren möchte. Auch wo sie nach einer neuen Liebe suchen möchte, hat Tyra bis jetzt noch nicht verraten. Sicher ist nur, dass sie dafür nicht auf Dating-Apps zurückgreifen wird.

Anzeige Anzeige

Imago Tyra Banks, Model

Anzeige Anzeige

Getty Images Louis Bélanger-Martin und Tyra Banks beim "Shadow Force"-Event am 22. April 2025 im London Hotel in Los Angeles

Anzeige Anzeige