Gedenkfeier: Charles vereint Royals zu bewegendem Anlass

König Charles III. (77) hat die ranghöchsten Mitglieder der britischen Königsfamilie beim alljährlichen "Festival of Remembrance" angeführt. Erst kurz zuvor war der Monarch von seiner Reise in die Karibik zurückgekehrt. An seiner Seite erschien Königin Camilla (79) zu der bewegenden Gedenkfeier. Auch Prinz William (44), seine Frau Prinzessin Kate (44) und Charles' Schwester Prinzessin Anne (76) waren dabei. Die Veranstaltung findet traditionell am Vorabend des Remembrance Sunday statt. Sie würdigt den Einsatz und die Opfer der Angehörigen der britischen Streitkräfte und der Streitkräfte des Commonwealth. Dabei geht es sowohl um frühere Generationen als auch um die Soldatinnen und Soldaten von heute. In diesem Jahr stand ein besonderer Schwerpunkt im Mittelpunkt: Briefe. Die Schreiben wurden damals zwischen den Soldaten und ihren Familien in der Heimat ausgetauscht. Während der Zeremonie wurden ihre Worte verlesen und gaben den Erfahrungen der Betroffenen eine persönliche Stimme. Damit rückte das Gedenken neben den militärischen Ereignissen auch die Menschen und ihre Schicksale in den Vordergrund.

Mit den Briefen erinnerte die Zeremonie an die Operation TELIC. So lautete der Name des britischen Militäreinsatzes im Irakkrieg, dessen Ende sich nun zum 15. Mal jährte. Während des Einsatzes verloren insgesamt 179 britische Soldaten ihr Leben. Dem ernsten Anlass entsprechend zeigte sich das Königspaar in gedeckten Farben: Charles trug einen marineblauen Anzug, Camilla hatte sich für ein schwarzes Kleid entschieden. Neben den Royals fanden sich zahlreiche weitere prominente Gäste ein. Unter ihnen waren Herzogin Sophie von Edinburgh sowie der Herzog und die Herzogin von Gloucester. Auch Premierminister Andy Burnham nahm an der Feier teil, begleitet von seiner Ehefrau Marie-France van Heel. Für den Politiker war es die erste Teilnahme am "Festival of Remembrance" in seiner Funktion als Regierungschef. Er hatte das Amt im Juli übernommen und war damit auf Sir Keir Starmer gefolgt. Die politische Führung und die Königsfamilie versammeln sich bei der Zeremonie, um gemeinsam an die gefallenen Einsatzkräfte zu erinnern.

Ein Blick auf die Gästeliste zeigt, dass die Royals in diesem Jahr zahlreicher vertreten waren als zuletzt. Für William und Kate war es in diesem Jahr ein gemeinsamer Auftritt bei der Gedenkfeier. Im vergangenen Jahr sah das noch anders aus: Damals hatte ihr ältester Sohn Prinz George (13) seine Mutter zu der Veranstaltung begleitet. William war zu diesem Zeitpunkt noch auf dem Rückweg aus dem brasilianischen Belém, wo er Veranstaltungen rund um die COP30 besuchte. Wegen begrenzter Flugverbindungen hatte er es nicht rechtzeitig zurück nach Großbritannien geschafft. Auch Prinzessin Anne fehlte im Vorjahr bei dem Gedenkabend. Die Schwester des Königs war damals gemeinsam mit ihrem Ehemann Sir Timothy Laurence (71) nach Australien gereist. Dort feierte sie das 100-jährige Bestehen des Royal Australian Corps of Signals. In diesem Jahr war sie nun wieder mit von der Partie. Sophie nahm in diesem Jahr hingegen ohne ihren Ehemann Prinz Edward (62) an der Veranstaltung teil. Auch die gemeinsamen Kinder Lady Louise Windsor (23) und James, Earl of Wessex, begleiteten die Herzogin nicht.

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