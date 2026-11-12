Neue Epstein-Dokumente bringen Mette-Marit in Bedrängnis

Königin Mette-Marit (53) steht wegen ihrer früheren Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) erneut in der Kritik. Neu freigegebene Dokumente sollen belegen, dass der Kontakt zwischen der Royal und dem Straftäter deutlich enger war und länger andauerte als bislang vom norwegischen Palast angegeben. Vorgestellt wurden die Erkenntnisse von dem Investigativreporter Tore Gjerstad in der Internetsendung "Royal" des Magazins Se og Hør. Gemeinsam mit seinem Kollegen Gard Oterholm von Dagens Næringsliv hatte Tore über mehrere Jahre hinweg zu Epsteins Netzwerk in Norwegen recherchiert und die Ergebnisse in einem Buch veröffentlicht. Nach Angaben der Journalisten dokumentieren die freigegebenen Unterlagen zahlreiche E-Mails, Telefonate und persönliche Treffen zwischen Mette-Marit und Jeffrey. Einige Nachrichten hätten demnach einen vertrauten, teilweise flirtenden Ton. Dadurch rücken auch die bisherigen Erklärungen der Königin wieder in den Fokus. Sie hatte erklärt, nichts von Jeffreys Verbrechen gewusst zu haben.

Als besonders brisant stufen die Rechercheure eine Nachricht von Mette-Marit an Jeffrey ein. Darin erzählte sie ihm, dass sie seinen Namen im Internet gesucht und dabei wenig schmeichelhafte Artikel über ihn entdeckt habe. Für Tore ist diese E-Mail ein Hinweis darauf, dass die Norwegerin über die Vergangenheit des Unternehmers Bescheid gewusst haben könnte. Der Journalist betont außerdem, dass die Vorwürfe rund um Andrew Mountbatten-Windsor (66) und Virginia Giuffre (†41) damals auch in Norwegen ausführlich in den Medien behandelt worden seien. Zudem stehen die Dokumente im Widerspruch zur Darstellung des Palastes, wonach der Kontakt im Jahr 2013 geendet habe. Den Unterlagen zufolge ging der Austausch darüber hinaus weiter. Jeffrey soll für die Royal unter anderem Termine beim Zahnarzt und Shoppingtouren organisiert haben. Darüber hinaus gebe es Hinweise darauf, dass auf einem seiner Anwesen ein gerahmtes Foto der Norwegerin stand. Später bezeichnete die Königin ihre Verbindung zu Jeffrey als peinlichen Fehler. Sie räumte zugleich ein, bei der Einschätzung des Unternehmers mangelndes Urteilsvermögen gezeigt zu haben.

Schon vor dem Auftauchen der neuen Dokumente hatte die Diskussion um Mette-Marits Kontakte zu dem Unternehmer die norwegische Königsfamilie belastet. Ihr Ehemann, König Haakon VIII. (53), stellte sich kurz nach seiner Thronbesteigung jedoch öffentlich an ihre Seite. In seiner ersten Ansprache als Monarch rückte er den Zusammenhalt der Familie in den Mittelpunkt. Damit machte Haakon zugleich deutlich, dass er seine königlichen Pflichten trotz der anhaltenden Kritik weiterhin gemeinsam mit ihr wahrnehmen wolle. Die nun präsentierten Dokumente verschärfen die Diskussion jedoch erneut, da sie nicht nur den Umfang des Kontakts betreffen. Im Mittelpunkt steht vor allem die Frage, wann Mette-Marit von den Vorwürfen gegen Jeffrey erfahren haben könnte. Hinzu kommt der mutmaßlich längere Zeitraum des Austauschs, der der bisherigen Darstellung des Palastes widerspricht. Eine neue Erklärung des Königshauses zu den konkreten Rechercheergebnissen geht aus den vorliegenden Angaben nicht hervor.

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Getty Images König Haakon und Königin Mette-Marit bei der Trauerfeier für Prinzessin Astrid in Oslo

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