Chet Hanks fühlte sich neben Papa Tom Hanks oft wertlos

Chet Hanks (35) hat jetzt offen über seine Kindheit als Sohn zweier Hollywoodstars gesprochen – und dabei überraschend ehrliche Worte gefunden. Im Podcast "Artist Friendly" von Joel Madden (47) erklärte der 35-Jährige, dass er sich als Kind trotz der berühmten Eltern alles andere als privilegiert gefühlt hat. "Ich habe mich wertlos gefühlt", gestand Chet gegenüber Madden. Das größte Problem sei dabei gewesen, dass ihm niemand geglaubt habe, wenn er versucht habe, sich zu erklären: "Du kannst sagen: 'Hey, so ist mein Leben überhaupt nicht. Ich lebe nicht so', und sie sagen: 'Ja, was auch immer.'" Seine Worte seien schlicht auf taube Ohren gestoßen.

Chet beschreibt den Druck des Aufwachsens im Schatten seiner Eltern als einen dauerhaften Kreislauf aus Zusammenbruch und Neuanfang. "Druck erzeugt Diamanten? Druck lässt Rohre platzen", zitierte er ein bekanntes Sprichwort und ergänzte: "Ich hatte definitiv einige geplatzte Rohre. Man bricht zusammen und muss sich dann immer wieder neu sammeln. Es ist ein Prozess, ein Kreislauf – immer wieder, bis der Diamant entsteht." Podcast-Host Joel Madden bat Chet außerdem um Rat, wie er seine eigenen Kinder im Schatten zweier berühmter Eltern aufziehen solle. Chet erklärte daraufhin, dass fremde Menschen einem Kind prominenter Eltern zunächst immer die Eltern selbst projizieren – und nicht das Kind als eigenständige Person wahrnehmen.

Trotz aller Schwierigkeiten betont Chet, dass er heute eine enge Bindung zu seinem Vater Tom Hanks (70) und seiner Mutter Rita Wilson (69) pflegt. Die beiden sind seit 1988 verheiratet und haben gemeinsam zwei Söhne: Chet und seinen jüngeren Bruder Truman. Tom hat außerdem noch zwei ältere Kinder aus seiner früheren Ehe mit Samantha Lewes. Die volle Unterstützung seiner Eltern spürte Chet etwa, als er an der Realityshow "The Surreal Life" teilnahm. "Ich hatte volle Unterstützung dabei", erzählte er gegenüber dem Magazin Us Weekly.

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Instagram / chethanx Chet Hanks im Januar 2024

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Instagram / chethanx Tom Hanks und Chet Hanks, 2023

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Getty Images Chet Hanks mit seiner Mutter Rita Wilson im Januar 2020