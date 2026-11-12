Katy Perry erstmals seit Ex Russells Verurteilung gesichtet

Katy Perry (42) hat sich erstmals seit der Verurteilung ihres Ex-Mannes Russell Brand (51) wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Am Mittwochabend war die Sängerin zusammen mit Justin Trudeau (54) und einigen Freunden im Promirestaurant E. Baldi in Beverly Hills essen. Beim Verlassen des Lokals machten Katy und der frühere kanadische Premierminister einen vertrauten Eindruck. Auf den Aufnahmen, die TMZ vorliegen, des Abends sind die beiden Hand in Hand zu sehen, während sie lächelnd zu ihrem Wagen gehen. Justin öffnete seiner Freundin die Tür des schwarzen Vans, damit sie einsteigen konnte. Anschließend fuhr das Paar gemeinsam davon. Der Dinnerausflug war Katys erster öffentlicher Auftritt, seit gegen Russell zu Beginn der Woche ein langjähriges Hafturteil verhängt worden war.

Für den gemeinsamen Abend setzte Katy auf einen lässigen Schwarz-Weiß-Look. Sie trug ein schwarzes schulterfreies Oberteil zu einer hellen Jeans, dazu einen passenden Gürtel und schwarze Stiefel. Eine kleine schwarze Handtasche, silberne Ohrringe und pinkfarbener Lippenstift vervollständigten ihr Outfit. Justin wählte für das Dinner einen dunkelblauen Pullover, eine schwarze Jeans und schwarze Schuhe. Nur zwei Tage vor dem Restaurantbesuch war Russell am Montag zu zehn Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt worden. Zuvor hatte ihn eine Jury der Vergewaltigung und der sexuellen Nötigung schuldig gesprochen. In dem Verfahren ging es um Vorwürfe mehrerer Frauen und mutmaßliche Taten aus den Jahren 1999 bis 2009. Katy und der Comedian waren von 2010 bis 2011 verheiratet. Zu dem Schuldspruch und dem anschließend verkündeten Strafmaß äußerte sich die Sängerin bislang nicht öffentlich.

Schon im Juli hatte Katy bei einem Konzert auf dem Blenheim Palace Festival eine Bemerkung über ihren Ex-Mann gemacht. Damals deutete sie scherzhaft an, dass ihr Ex-Mann im Gefängnis sein sollte. Seit dem Schuldspruch bekommt diese Aussage eine ganz neue Bedeutung. Auch eine frühere Aussage über ihre Ehe rückte wieder in den Fokus. Gegenüber Vogue erklärte Katy einst: "Er mochte die Atmosphäre nicht, dass ich auf Tour die Chefin war." Inzwischen ist Katy schon seit über einem Jahr mit Justin zusammen. Im August zeigten sich die beiden während eines Aufenthalts in Südfrankreich besonders vertraut. Beide bringen Kinder mit in die Beziehung. Katy hat mit ihrem früheren Verlobten Orlando Bloom (49) die sechsjährige Tochter Daisy Dove. Justin war 18 Jahre lang mit Sophie Grégoire verheiratet, bis sich das Paar im August 2023 trennte. Die beiden haben drei Kinder.

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Imago Katy Perry beim 4th Annual Rare Impact Fund Benefit-Event, 2026

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Getty Images Justin Trudeau und Katy Perry bei der Premiere von "Katy Perry: The Lifetimes Tour", Juni 2026

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