Ariel trauert um ihren Vater und erinnert an gemeinsame Zeit

Realitystar Ariel (23) erinnert sich an einen besonders schmerzhaften Moment mit ihrem inzwischen verstorbenen Vater. Dazu veröffentlichte Ariel jetzt in ihrer Instagram-Story ein Schwarz-Weiß-Foto, das in einem Krankenhauszimmer entstanden ist. Während ihr Papa in einem Krankenbett liegt, steht Ariel ganz dicht neben ihm und beugt sich liebevoll zu ihm hinunter. In ihren Zeilen beschreibt sie ihren Papa nicht nur als Vater, sondern auch als ihren besten Freund. Bereit dafür sei sie dennoch nicht gewesen. Ariel bezeichnet ihren Vater in der Story nicht nur als ihren Papa, sondern zugleich als ihren besten Freund. Wie schwer es ihr fiel, ihn loszulassen, fasst sie in bewegende Worte: "Ich wusste, dass es unser letzter gemeinsamer Tag sein würde, und trotzdem war mein Herz nicht bereit, dich gehen zu lassen." Damit gewährt sie ihrer Community einen seltenen Einblick in eine der schwersten Stunden ihres Lebens.

Trotz des Schmerzes blickt Ariel auch mit Dankbarkeit auf diesen Tag zurück. Sie sei froh, ihren Vater im Krankenhaus noch einmal besucht zu haben. So hatte sie die Gelegenheit, sich von ihm zu verabschieden und ihm zu sagen, wie sehr sie ihn liebt. Welche Bedeutung dieser Augenblick bis heute für sie hat, macht sie ebenfalls auf Instagram deutlich: "Dieser letzte Moment mit dir wird für immer in meinem Herzen bleiben. Ich vermisse dich unendlich, Papa." Auf der Aufnahme selbst lächeln Vater und Tochter leicht in die Kamera. Ariel trägt eine medizinische Maske unter ihrem Kinn. Neben dem Krankenbett sind ein Bildschirm, mehrere Kabel und weitere medizinische Geräte zu erkennen. Einen gesprochenen Ton gibt es zu der Story nicht. Stattdessen hat Ariel ihre Abschiedsbotschaft als großen Textblock direkt über das gemeinsame Foto gelegt und lässt das Bild so für sich sprechen.

Schon wenige Minuten zuvor hatte Ariel ihren Followern angedeutet, wie belastend der 11. November für sie ist. "Heute ist ein sehr schwieriger Tag für mich ...", schrieb sie in einer vorherigen Instagram-Story. Darin griff Ariel auch die numerologische Bedeutung des 11.11. auf. Ariel teilte ein mystisch gestaltetes Video, in dem es um die Zahl 11, Intuition und innere Führung ging. In dem Clip wird der 11.11. als eine Art Portal bezeichnet. Wer die Uhrzeit 11:11 sehe, solle für einen kurzen Moment innehalten und auf die eigene innere Stimme hören. Mit ihrer darauffolgenden Story über den letzten gemeinsamen Moment mit ihrem Vater im Krankenhaus machte Ariel deutlich, weshalb dieser Tag für sie mit so vielen Gefühlen verbunden ist: Er steht für sie im Zeichen des Abschieds von ihrem Papa.

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Imago Ariel beim Fame Fighting 4 in der Grugahalle in Essen

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Instagram / _ariel__61 Ariels Vater

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