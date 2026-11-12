In Trauer im Stich gelassen: Ariel attackiert Ex Giuliano

Ariel (23) ist stinksauer auf ihren Ex-Partner Giuliano Hediger: Am späten Mittwochabend meldete sich die Realitybekanntheit auf Instagram zu Wort und erhob schwere Vorwürfe gegen den Vater ihrer gemeinsamen Tochter. Der emotionale Hintergrund wiegt schwer, denn heute jährt sich der Tod von Ariels Vater bereits zum ersten Mal. Das bevorstehende Wochenende wollte die Influencerin daher eigentlich nutzen, um ganz für sich zu sein, ungestört zu trauern und ihre Gefühle zu verarbeiten. Aus dieser dringend benötigten Auszeit wird nun allerdings nichts, weil Giuliano offenbar für mehrere Wochen nach Bali jetten will – und das ausgerechnet über sein geplantes Papa-Wochenende. Über seine Fernreise habe er sie vorab nicht einmal informiert, weshalb sich Ariel in dieser ohnehin belastenden Phase mit der Kinderbetreuung komplett alleingelassen fühlt.

Für Ariel reißt das rücksichtslose Timing tiefe Wunden auf und weckt schmerzhafte Erinnerungen an das vergangene Jahr: Als ihr Vater verstarb, soll sich Giuliano nämlich gemeinsam mit Asena in Mexiko aufgehalten haben, während für sie daheim eine Welt zusammenbrach. Besonders sauer stößt ihr außerdem auf, dass ihr Verflossener angeblich kein Geld für sein eigenes Kind übrig habe, es für kostspielige Reisen, Alkohol und Partys aber offenbar locker reiche. "Es interessiert mich nicht, wohin er fliegt oder wie er sein Leben lebt. Aber wenn man ein Kind hat, dann hat man verdammt noch mal auch Verantwortung!", polterte sie. Sie sei schließlich nicht bloß Mutter, sondern ebenso eine trauernde Tochter und ein Mensch mit Bedürfnissen, der nun wieder einmal alles allein auffangen müsse. Giulianos Verhalten brandmarkte sie als "respektlos, egoistisch und verantwortungslos" und stellte klar, dass sie seine ewigen Ausreden endgültig satt habe.

Dass es zwischen Ariel und Giuliano gewaltig im Gebälk kracht, ist indes kein neues Phänomen: Schon länger streiten die beiden über den Umgang mit ihrer Tochter und ihre Pflichten als Eltern. Erst kürzlich packte die TV-Bekanntheit im Format GenZüri über die schwelenden Konflikte aus und erklärte, dass Giuliano das gemeinsame Sorgerecht bei Zoff gerne als Druckmittel einsetze. So habe er seine Zustimmung für Auslandsreisen mit der Kleinen nach Ariels Schilderung wiederholt an Bedingungen geknüpft – etwa rund um ihre Teilnahme am Dschungelcamp in Australien sowie vor den Dreharbeiten zu "Die Bachelorette" in Thailand. Inzwischen gehen die beiden längst getrennte Wege, während Ariel nach eigenen Angaben als Singlemama den Alltag mit ihrer Tochter weitestgehend allein wuppt.

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RTL "Prominent getrennt"-Kandidaten Ariel und Giuliano Lorenzo Hediger

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Instagram / _ariel__61 Ex-Dschungelcamp-Star Ariel mit ihrer Tochter Ileyna

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