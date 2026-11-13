Nach Trennung: Emil Kusmirek legt Fokus wieder auf sich

Nach der Trennung von Felix Lessmeister richtet Emil Kusmirek (36) seinen Blick wieder auf das eigene Leben und zieht einen klaren Schlussstrich. Bereits geplante öffentliche Termine als Paar werden nicht mehr stattfinden. Auch mögliche gemeinsame Fernsehformate sind für den Realitystar und Tänzer endgültig vom Tisch. "Das Thema gemeinsame TV-Projekte hat sich für mich erledigt. Ich konzentriere mich jetzt wieder vollständig auf meinen eigenen Weg", stellte Emil jetzt in einem Statement seines Managements klar. Seine Energie will er künftig vor allem in seine Arbeit, seine Tanzschule und die nächsten beruflichen Projekte stecken. Zudem sollen seine Familie und seine Freunde wieder stärker in den Mittelpunkt rücken. Versöhnliche Worte in Richtung seines Ex-Partners gibt es von ihm nicht, und das ist eine bewusste Entscheidung. "Ich möchte nichts sagen, was ich nicht empfinde. Wir gehen getrennte Wege. Das ist meine Entscheidung und für mich ist dieses Kapitel beendet", betonte er.

Der Schlussstrich zeigt sich auch beim Umgang mit den Medien. Emil hat sämtliche geplanten Exklusivinterviews über die Beziehung gestoppt. Außerdem bat er Medienvertreter, bereits vereinbarte Gespräche oder Beiträge nicht mehr zu veröffentlichen. Auch mit den gemeinsamen Bildern und Postings in den sozialen Netzwerken hadert der Tänzer. "Am liebsten würde ich momentan sämtliche gemeinsamen Beiträge und Bilder löschen. Natürlich weiß ich, dass man etwas, das einmal öffentlich war, nicht vollständig ungeschehen machen kann. Aber emotional würde ich dieses Kapitel am liebsten so schnell wie möglich hinter mir lassen", erklärte er. Eine öffentliche Schlammschlacht will Emil trotzdem nicht anzetteln. Private Details sollen weiterhin unter Verschluss bleiben. Gleichzeitig möchte er die Trennung aber auch nicht als freundschaftlichen Abschied im Guten darstellen, weil dies seinen tatsächlichen Gefühlen nicht entspreche. Sein Leitgedanke für den Neustart ist eindeutig: "Ich möchte für mein eigenes Leben, meine Entscheidungen und auch meinen Namen Verantwortung übernehmen. Deshalb ziehe ich jetzt eine klare Grenze und gehe weiter", betonte er in seiner Stellungnahme.

Emil und Felix hatten ihre Beziehung erst im Oktober 2026 öffentlich gemacht. Felix hatte sich laut eigener Aussage ganz bewusst dafür entschieden. "Wenn ich einen Menschen öffentlich als meinen Partner zeige, dann mache ich das nicht für Aufmerksamkeit und nicht für eine Schlagzeile. Ich habe es gemacht, weil ich zu diesem Zeitpunkt wirklich an diese Beziehung geglaubt habe", betonte er. Nach dem Liebes-Outing teilten sie gemeinsame Fotos und stießen damit auf großes mediales Interesse. Noch Anfang November sprachen sie offen über mögliche gemeinsame TV-Projekte. Doch nur rund vier Wochen nach dem öffentlichen Beziehungsstart folgte bereits die Trennung. Ein deutliches Zeichen für die Distanz zwischen den beiden gab es bei der Weltpremiere von "Kick Like a Woman" am 12. November in Köln. Der Termin war ursprünglich als erster gemeinsamer Auftritt als Paar geplant, doch Emil erschien dort allein. Seine Entscheidung hatte Emil damit erklärt, dass ihn nach den ersten Berichten über die Romanze bestimmte Informationen erreicht hätten. Das Bild, das anfangs vermittelt worden sei, habe für ihn nicht mit der Realität übereingestimmt. Welche konkreten Hintergründe zu seiner Entscheidung führten, will Emil weiterhin nicht öffentlich machen. Fest steht lediglich: Gemeinsame Auftritte, Interviews und Fernsehpläne gehören für ihn nun der Vergangenheit an.

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Imago Emil Kusmirek bei der Premiere des Musicals "Kick Like A Woman" im Depot 1 Carlswerk in Köln

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Management Emil Kusmariek Emil Kusmirek mit seinem Freund Felix Lessmeister

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