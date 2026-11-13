Matt Damons Frau feiert glamouröses Comeback nach Hirn-OP

Luciana Barroso (50) hat nach dem Bekanntwerden ihrer Hirnoperation ein glamouröses Comeback auf dem roten Teppich gefeiert. An der Seite ihres Ehemanns Matt Damon (56) besuchte die Filmproduzentin am Donnerstag die GQ-Men-of-the-Year-Party im Chateau Marmont in Los Angeles. Für die Kameras präsentierte sie erstmals ihren neuen, glänzenden Bob, der ihr nun bis zu den Schultern reicht. Dazu trug sie ein bodenlanges schwarzes Seidenkleid, dessen herzförmiger Ausschnitt mit Pailletten verziert war. Eine kurze Cape-Smokingjacke, ein großer Diamantring und lange Ohrringe vervollständigten ihren eleganten Look. Matt erschien im Nadelstreifenanzug mit weißem Hemd und gepunkteter Krawatte. Das seit fast 21 Jahren verheiratete Paar wirkte auf dem roten Teppich bestens gelaunt. Die beiden hielten Händchen und legten immer wieder liebevoll die Arme umeinander.

Erst Anfang November hatte der Schauspieler im Interview mit GQ öffentlich gemacht, dass seine Frau wegen eines Hirnaneurysmas operiert werden musste. Der Eingriff fand nur eine Woche vor der Oscarverleihung 2024 statt. Inzwischen hat sich Luciana davon vollständig erholt. "Wir hatten diese ganze beängstigende Sache, bei der meine Frau ein Hirnaneurysma hatte. Ihr geht es Gott sei Dank wieder völlig gut, aber sie hatte in der Woche vor den Oscars diese Hirnoperation", berichtete Matt dem Magazin. Die Verleihung ließen beide damals aus. Am Abend fühlte sich Luciana aber zum ersten Mal wieder kräftig genug, um zur Afterparty zu gehen. Kurzentschlossen besorgte sie sich ein Kleid und bestand darauf, gemeinsam mit ihrem Mann auszugehen. Für Matt war das besonders mutig, schließlich lag ihre Operation erst wenige Tage zurück. Der gemeinsame Abend habe ihm deshalb sehr viel bedeutet.

Kennengelernt haben sich Matt und die gebürtige Argentinierin im Jahr 2003 in Miami. Der Hollywoodstar drehte dort gerade die Komödie "Unzertrennlich", Luciana arbeitete damals in einer Bar. Zwischen den beiden sei schnell eine besondere Vertrautheit entstanden. "Wir hatten definitiv sofort eine Verbindung. Es war so leicht, miteinander zu reden, wir fühlten uns sehr wohl miteinander, und am Ende des Abends lud er mich ein, mit seinen Freunden auszugehen", erinnerte sie sich gegenüber Vogue. Die Einladung schlug Luciana damals allerdings zunächst aus. Als alleinerziehende Mutter wollte sie ihre Tochter nicht allein lassen. Matt schreckte das nicht ab. Im Gegenteil: Er habe es gerade geschätzt, dass ihre Tochter für sie an erster Stelle stand. Aus der Begegnung entwickelte sich schließlich eine feste Beziehung. Zwei Jahre später machten die beiden ihre Liebe offiziell und heirateten im Dezember 2005. Damit führen Luciana und Matt ihre Ehe inzwischen seit fast 21 Jahren.

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Getty Images Matt Damon und Luciana Barroso bei den GQ Men Of The Year 2026 im Chateau Marmont in Los Angeles

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Getty Images Matt Damon und seine Frau Luciana Barroso bei der Vanity Fair Oscarparty am 10. März 2024 in Beverly Hills

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