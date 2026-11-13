"Terminator" stürmt mehr als 40 Jahre nach Kinostart Charts

Über 40 Jahre nach seiner Kinopremiere schafft es ein echter Kultfilm erneut in die Charts: James Camerons (72) Science-Fiction-Klassiker "Terminator" belegt aktuell den achten Platz der Filmcharts bei HBO Max. Der Actionfilm aus dem Jahr 1984 handelt von einer Killermaschine, die aus der Zukunft in die Vergangenheit geschickt wird. Damals standen Arnold Schwarzenegger (79) als titelgebende Maschine, Linda Hamilton (70) als Sarah Connor und Michael Biehn als Kyle Reese vor der Kamera. Für Arnold war der Film ein wichtiger Meilenstein seiner Karriere, denn er machte ihn endgültig zur Leinwandikone. Gleichzeitig legte James mit dem Werk den Grundstein für eines der bekanntesten Film-Franchises, wie Kino.de berichtet. Im Laufe der Jahre kamen mehrere Fortsetzungen hinzu.

Die Geschichte spielt 1984 in Los Angeles. Sarah Connor führt dort zunächst ein ganz normales Leben. Doch das ändert sich schlagartig, als der nahezu unaufhaltsame Terminator Jagd auf sie macht. Sein einziger Auftrag: Sarah zu töten. Unterstützung bekommt die junge Frau von Kyle Reese, der ebenfalls aus der Zukunft kommt und sie beschützen will. Er erklärt ihr, weshalb ausgerechnet sie für das Schicksal der Menschheit eine so wichtige Rolle spielt. Auf dem Bewertungsportal Rotten Tomatoes erreicht "Terminator" 90 Prozent Zustimmung bei den Kritikern und 89 Prozent beim Publikum. Eine der dort veröffentlichten Kritiken fasst den Film folgendermaßen zusammen: "Ein nervenaufreibendes, unerbittlich spannendes Meisterwerk des Actionkinos."

Dass ausgerechnet Arnold die perfekte Besetzung für die Killermaschine gewesen war, hatte Linda erst bei den Dreharbeiten erkannt. Zunächst hatte sie ihren Kollegen nicht als ernstzunehmenden Schauspieler wahrgenommen. Das gab sie in der Netflix-Dokumentation "Arnold" von 2023 zu. Doch am Set hatte sie Arnold bei der Arbeit zugesehen und ihre Meinung geändert. "Und ich begann, es ihm abzukaufen. Die Körperlichkeit und Steifheit und all die anderen Sachen, die er mitbrachte", hatte sie geschildert.

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United Archives GmbH/ Action Press Arnold Schwarzenegger in "Terminator 2 – Tag der Abrechnung"

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Getty Images Linda Hamilton und Arnold Schwarzenegger, 2019

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