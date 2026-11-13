Edda Pilz erschrickt beim ersten Blick auf ihre neue Nase

Edda Pilz (25) gibt ihren Fans einen ungeschönten Einblick in die Zeit nach ihrer jüngsten Operation. Nach ihrem zweiten Eingriff an der Nase ließ sich der Realitystar dabei filmen, wie ein Arzt ihr im Behandlungszimmer Gips und Verbände entfernt. Das Video veröffentlichte sie nun als Reel auf Instagram. Als Edda anschließend zum ersten Mal einen Blick in den Handspiegel wirft, wirkt sie verunsichert. Ihr Gesicht ist stark angeschwollen, und die Form ihrer Nase wirkt noch ungewohnt. Die Influencerin scheint erschrocken, legt sich die Hand auf die Brust und gestikuliert vor ihrem Gesicht. Mit eingeblendeten Texten wie "Unter Schock" und "Kompletter Nervenzusammenbruch" beschreibt sie ihre erste Reaktion selbst. Wegen der deutlichen Schwellungen und der Aufnahmen direkt nach der OP hat sie den Clip zudem mit einer Triggerwarnung versehen.

In ihrem Beitrag ordnet Edda den Anblick aber auch ein. Nicht nur ihre Nase, sondern ihr ganzes Gesicht sei extrem geschwollen, erklärt sie. Ihr Arzt habe ihr allerdings versichert, dass an der Nase noch rund 80 Prozent der Schwellung zurückgehen sollen. Außerdem habe ihr der Mediziner gesagt, dass er nur selten jemanden erlebt habe, der nach so einem Eingriff derart stark angeschwollen sei. Wie das Ergebnis später ungefähr aussehen soll, wisse Edda schon von Bildern, die während und direkt nach der OP entstanden sind. Durch die Schwellung sehe ihre Nase aktuell allerdings noch ganz anders aus als erwartet. Der Anblick direkt nach der Gipsabnahme sei daher keinesfalls als endgültiges Ergebnis zu verstehen. In den kommenden Wochen und Monaten werde sich die Form noch weiter verändern. Für alle, die ebenfalls eine Nasen-OP oder insbesondere eine Korrektur-OP planen, hat Edda einen wichtigen Hinweis: Sie sollten darauf vorbereitet sein, dass der erste Blick nach der Gipsabnahme zunächst ungewohnt ausfallen kann.

Schon direkt nach ihrem zweiten Eingriff an der Nase hatte Edda offen darüber gesprochen, wie belastend die Heilungsphase für sie ist. Vor allem die ausgeprägten Schwellungen machten ihr zu schaffen. Zeitweise konnte sie ihre Augen kaum öffnen. Die erste Nacht nach der Operation sei den Umständen entsprechend in Ordnung gewesen, berichtete sie damals. Allerdings sei sie ungefähr alle zwei bis drei Stunden aufgewacht. Ihre Schmerzen bezeichnete sie als aushaltbar. Ans Krankenbett brachten ihr Pflegekräfte regelmäßig neue Kühlpads. Auf Instagram spricht Edda offen über ihren Schönheitseingriff und gewährt ihren Followern Einblicke, die weit über das spätere Ergebnis hinausgehen. Dabei spart sie auch die weniger schönen Seiten der Operation nicht aus. Stattdessen lässt sie ihre Community hautnah an ihrem Heilungsverlauf teilhaben – von den ersten Stunden im Krankenhaus bis hin zum Moment, in dem der Gips schließlich entfernt wird.

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Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Fitnessinfluencerin

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RTL Edda Pilz im "Sommerhaus der Stars" 2025

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