"Unglaublich": Prinz George verblüfft Fans mit Zeichnung

Da staunen selbst eingefleischte Royal-Fans nicht schlecht! Prinz George (13) hat offenbar ein ganz besonderes Händchen für Buntstifte. Mit einer farbenfrohen Zeichnung eines Eisvogels sorgt der älteste Sohn von Prinz William (44) gerade für Begeisterung bei den Royal-Fans. Wie das britische Magazin Country Life auf Instagram zeigt, entstand das Bild bereits, als George zwölf Jahre alt war. Im Familienanwesen Forest Lodge in Windsor brachte er den Vogel mit Buntstiften zu Papier. Auf dem Bild sitzt der Eisvogel auf einem Ast. Der junge Royal arbeitete dabei geschickt mit Licht, kräftigen Farben und Schattierungen. Zu sehen ist das Werk in der jüngst erschienenen Sonderausgabe des Magazins. Das 300 Seiten starke Heft hat sein Vater als Gastredakteur mitgestaltet. In den Kommentaren unter dem Instagram-Beitrag können viele Fans kaum glauben, was sie da sehen. "Das ist unglaubliche Kunstfertigkeit", schreibt ein User. Ein anderer schwärmt: "Wow! Was für ein atemberaubendes Werk! Ein echtes Talent!"

Auch das Magazin selbst ist voll des Lobes. "Dieses wunderschöne Bild eines Eisvogels wurde von Prinz George im Alter von damals 12 Jahren gezeichnet und gibt einen Einblick in das künstlerische Talent des jungen Royals und seine wachsende Neugierde für die Natur", heißt es auf dem Instagramaccount von Country Life. Ganz neu ist Georges künstlerische Ader allerdings nicht: Schon zu Weihnachten 2022 teilten William und Prinzessin Kate ein Aquarell eines Rentiers, das ihr damals neunjähriger Sohn gemalt hatte. 2025 veröffentlichte der Kensington-Palast außerdem Porträtskizzen, die Kate (44), George, Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) bei einer gemeinsamen Malstunde voneinander angefertigt hatten. Sein Talent könnte George durchaus geerbt haben. Kate studierte Kunstgeschichte an der Universität St Andrews. Georges Großvater König Charles III. (77) ist ein leidenschaftlicher Aquarellmaler und verkauft Lithografien seiner Bilder für wohltätige Zwecke. Das Malen beschrieb der Monarch einst als "eine der entspannendsten und therapeutischsten Übungen". Aquarellmalerei erfrische "Teile der Seele, die andere Tätigkeiten nicht erreichen können", erklärte Charles.

Für die Sonderausgabe hat William einiges an Arbeit investiert: Ein halbes Jahr lang war er gemeinsam mit dem Redaktionsteam von Country Life direkt an der Entstehung des Heftes beteiligt. Darin geht es nicht nur um royale Themen, sondern auch um Privates. So erzählt William von Spaziergängen mit den Familienhunden Orla und Otto. Außerdem verrät er, dass George, Charlotte und Louis gerne draußen auf Entdeckungstour gehen. Auch über seine eigenen Vorlieben spricht der Prinz. Er schwärmt von seinem Lieblingsfußballclub Aston Villa und gibt zu, sich ab und zu im Pub ein Glas Cider mit Eis zu gönnen. Auch Kate kommt in der Ausgabe zu Wort und thematisiert ihre Genesung nach der Krebsbehandlung. Gegenüber Country Life schildert sie, dass ihr schon in der Klinik ein langer Weg angekündigt worden sei: "Im Krankenhaus wurde mir gesagt, dass meine Erholung nicht geradlinig verlaufen würde. Es wird gute Tage und schlechte Tage geben, und es braucht Zeit." Neben Georges Eisvogel zeigt das Magazin damit auch mehrere sehr persönliche Seiten der britischen Königsfamilie.

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz George, Sohn von Prinz William und Prinzessin Kate

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Getty Images Ankunft der britischen Royals zu den Commonwealth Games 2026 in Glasgow

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