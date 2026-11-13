Pietro Lombardi enthüllt: Das verdient ein DSDS-Gewinner

Pietro Lombardi (34) rechnet vor, wie wenig einem Gewinner von Deutschland sucht den Superstar seiner Einschätzung nach vom großen Preisgeld tatsächlich bleibt. In einem Instagram-Video spricht der Sänger über die 100.000 Euro, die der Sieger der Castingshow erhält. Die Summe klingt zunächst stattlich, fällt nach Pietros Darstellung nach allen Abzügen jedoch deutlich kleiner aus. Denn: Sowohl das Finanzamt als auch das Management wollen ihren Anteil. "Du gewinnst dann 100.000 Euro Preisgeld, davon geht die Steuer weg, davon geht Management weg. Du hast so 20.000, 30.000", erklärt der frühere DSDS-Sieger seinen Followern. Damit schrumpft das Preisgeld nach seiner Einschätzung auf einen Bruchteil der Summe, die den Kandidaten in der Show in Aussicht gestellt wird.

Doch nicht nur finanziell sieht Pietro einen DSDS-Sieg heute kritisch. Auch einen dauerhaften Durchbruch im Musikgeschäft garantiere der Sieg seiner Meinung nach nicht mehr. Der Musiker weiß, wovon er spricht. Er saß selbst mehrere Staffeln in der Jury und erlebte dadurch verschiedene Gewinner aus nächster Nähe. Über die Sieger aus dieser Zeit sagt er in seinem Instagram-Video: "Die arbeiten heute alle wieder normal." Nach Pietros Einschätzung ist es inzwischen deutlich schwieriger geworden, sich über die Castingshow dauerhaft im Musikgeschäft zu etablieren. "Und das ist traurig. Es ist schwer, in der heutigen Zeit einen neuen Star zu machen", gibt er auf Instagram zu bedenken und fügt hinzu: "Damals ging es, heute ist es unmöglich." Damit stellt der Sänger klar, dass weder das Preisgeld noch der Titel aus seiner Sicht automatisch für eine dauerhaft erfolgreiche Laufbahn sorgen.

Pietro weiß aus eigener Erfahrung, welche Türen DSDS öffnen kann. 2011 gewann er die achte Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" und startete danach eine erfolgreiche Karriere als Sänger. Jahre später kehrte er zur Show zurück und nahm unter anderem neben Dieter Bohlen (72) am Jurypult Platz. Dadurch lernte er das Format sowohl als Kandidat als auch als Juror kennen. Auch über seine eigenen Finanzen spricht der Sänger offen. Im Podcast "Die Patchwork Boys", den er gemeinsam mit Oliver Pocher (48) ins Leben rief, verriet er, mit welcher gesetzlichen Rente er rechnen kann: Nach 16 Jahren mit hohen Beitragszahlungen soll er voraussichtlich 2.635 Euro brutto im Monat bekommen. Dabei habe er "richtig viel reingeblättert", erzählte Pietro. Oliver zeigte sich angesichts der genannten Summe überrascht und fragte im Podcast: "Was ist denn das für ein Rentensystem?" Schon dabei gewährte Pietro einen konkreten Einblick in seine finanzielle Situation.

Anzeige Anzeige

Imago Pietro Lombardi beim Promiboxen "Fame Fighting 4" in der Grugahalle in Essen

Anzeige Anzeige

Imago Bei Fame Fighting in der Grugahalle in Essen am 18.10.2025

Anzeige Anzeige