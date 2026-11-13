So gewann Laura Friedrichs Herz bei "Bauer sucht Frau"

Laura Wagner und Friedrich Dieckmann haben jetzt auf Instagram verraten, wie die Hessin während seiner Teilnahme an der Kuppelshow Bauer sucht Frau das Herz des Spargelbauern erobern konnte. Nicht der erste Eindruck oder das erste Einzeldate auf Friedrichs Hof waren ausschlaggebend, sondern bereits Lauras Bewerbungsschreiben. Aus der Vielzahl an Zuschriften stach sie besonders hervor, da sie mit Humor überzeugte, anstatt sich wie viele andere auf Komplimente zu seinem Aussehen zu beschränken. "Du hast den tollsten Brief geschrieben, den ich in meinem Leben jemals gelesen habe. Muss man aber mal ehrlich sagen", schwärmt Friedrich noch heute. Laura erklärt, was sie sich damals dabei gedacht hatte: "Ich hab' mir nur gedacht, er hört jetzt 10.000-mal, wie toll er ist, wie hübsch er ist. Und ich dachte mir so: Noch mehr Honig ums Maul schmieren brauche ich jetzt auch nicht." Mit dieser Strategie lag sie offenbar genau richtig.

Um Friedrich zum Schmunzeln zu bringen, ließ sich die angehende Lehrerin in ihrem Schreiben etwas Besonderes einfallen: Sie griff die Idee einer sogenannten Spargelstracke auf. Damit traf sie bei ihm offenbar genau ins Schwarze. "Geile Idee, auf jeden Fall – einmalige Idee", lobt der TV-Bauer. Zunächst konnte er allerdings kaum glauben, dass Laura den Text wirklich selbst geschrieben hatte und nicht etwa künstliche Intelligenz dahintersteckte. Die Hessin stellt jedoch klar, dass jede Zeile von ihr stammt. Sie habe das Schreiben zuerst mit Bleistift vorgeschrieben. Die passenden Formulierungen seien ihr dabei direkt eingefallen. Ganz ohne Mühe entstand der Brief dennoch nicht: Wie Laura verrät, saß sie lange an ihrer Bewerbung. Einen Entwurf habe sie sogar verbrannt, bevor die endgültige Version stand. Die viele Arbeit hat sich für die Hessin am Ende ausgezahlt.

Friedrich hatte als Kandidat von "Bauer sucht Frau" für einen Rekord gesorgt: Offenbar hatte noch kein Landwirt in der Geschichte der Kuppelshow so viele Bewerbungen erhalten. Doch trotz der großen Auswahl und Konkurrenz fanden Friedrich und Laura zueinander und verliebten sich. Zum Start der 22. Staffel ließen die beiden nun gemeinsam die Anfänge ihrer Liebesgeschichte Revue passieren. Inzwischen gehen sie weiterhin gemeinsam durchs Leben und sind Berichten zufolge nach wie vor sehr glücklich miteinander. Aus dem witzigen Einfall in Lauras Bewerbungsbrief wurde später sogar ein gemeinsames Projekt. Die beiden kreierten tatsächlich eine Spargelwurst. Damit wurde aus dem Scherz, mit dem Laura sich einst von den anderen Bewerberinnen abheben wollte, etwas, das die beiden nun zusammen umgesetzt haben.

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Instagram / laurawagner955 Laura Wagner und Friedrich Dieckmann, "Bauer sucht Frau"-Bekanntheiten

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RTL Laura Wagner und Friedrich Dieckmann, "Bauer sucht Frau"-Pärchen

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